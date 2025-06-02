黃國昌翻車？遭檢舉私用公務車　蔡清祥秀圖打臉：當天都在備詢

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遭檢舉濫用公務車　蔡清祥秀圖打臉黃國昌：我當天都在立院備詢

▲針對黃國昌指控上班時間濫用公務車，法務部前部長蔡清祥澄清，2021年9月17日週五當天是立法院院會，他整天都在立法院備詢，有照片爲憑（黃圈處）。（圖／蔡清祥提供）

▲黃國昌控濫用公務車，蔡清祥澄清，2021年9月17日當天是院會，自己整天都在立法院備詢。（圖／蔡清祥提供）

記者鄭佩玟／台北報導

監察院濫用公務車惹議，監察院秘書長李俊俋日前請辭獲准，不過，民眾黨立委黃國昌今（2日）又檢舉，法務部也有相同案例，前法務部長蔡清祥於2021年9月17日，就曾在上班時間搭公務車陪好友找聯合再生喬私人訴訟。蔡清祥隨後發出聲明駁斥，當天自己整日於立法院備詢，並已請前秘書查明確認，亦有當天在立院的照片可為佐證，「我了解立法委員日理萬機，對很多事情可能不是很清楚，如果能查明實情，再行質詢，更令人折服。」

黃國昌今日質詢時，先是詢問法務部長有無需要派車單，鄭銘謙答詢回應，這屬庶務的事情但應該有，黃國昌續指，要公開檢舉蔡清祥，在2021年9月17日週五的上班時間，搭乘公務車陪好友去喬私人訴訟，「現在我檢舉有這樣的事！」黃國昌追問鄭銘謙要不要調查？還是卸任了沒有關係？請法務部提供當時請假紀錄跟公務車派車單，希望法務部調查不要雷聲大雨點小，痛批官箴敗壞至此，當初要質詢這件事情，蔡清祥下台了，但就跟李俊俋一樣該追究的就追究。

▲針對黃國昌指控上班時間濫用公務車，法務部前部長蔡清祥澄清，2021年9月17日週五當天是立法院院會，他整天都在立法院備詢，有照片爲憑（黃圈處）。（圖／蔡清祥提供）

蔡清祥隨即發出聲明嚴正澄清。他指出，2021年9月17日（週五）為立法院院會日，當天自己整日於立法院備詢，並已請前秘書查明確認，亦有當天在立院的照片可為佐證。蔡清祥強調，「我對這間公司位於何處毫無所悉，更不可能利用公務車親赴該公司」，強調所涉情事並不屬實。

蔡清祥說，卸任前曾聽聞有立委提起此事，當時考量即將離職且確無此事，未特別回應，未料卸任後仍被再度提起，為避免誤解擴大，才選擇主動澄清，並請外界公正查證，「我了解立法委員日理萬機，對很多事情可能不是很清楚，如果能查明實情，再行質詢，更令人折服。」

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