快訊／李鴻鈞道歉＋說明李俊俋准辭原因　3監委移送紀律委員會

政治中心／台北報導

監察院秘書長李俊俋因不當使用公務車請辭獲准一事，監察院副院長李鴻鈞2日舉行記者會，再次代表監察院向社會表達歉意，他也說明李俊俋在完成制度面調整後，便予以准辭；另外，也將其他被揭露不當使用公務車的3位監察委員，移送紀律委員會。

▲監察院副院長李鴻鈞說明秘書長李俊俋請辭事宜。（圖／記者湯興漢攝，下同）



李鴻鈞表示，首先他要代表監察院跟社會大眾深深抱歉，同時要正式跟大家進行一個說明。首先，針對秘書長請辭，他說，在被報導出來用公務車事件後，其實第一時間就已經提出辭呈，但他當時跟秘書長交代，個人請辭先暫緩，先把整個制度面調整好再來說。

李鴻鈞指出，經過這兩天制度調整，所以正式對外宣布公務車使用準則，依照行政院行使辦法全面檢討，因為昨天晚上傍晚，秘書長又來跟他聯繫，說交代的任務已經完成，所以秘書長堅持要辭去秘書長的職位，也給予准辭。

李鴻鈞表示，第二件事情，有幾位監察委員因為公務車使用問題也有被揭露，針對這部分，因為跟監察院、立法院某程度相同，每一位監察委員都是獨立行使，身為院長跟副院長，對於委員們的個人行為沒有辦法進行裁罰。

因此，李鴻鈞說，在這狀況下，監察院機制運作上，可以行使的就是紀律委員會，所以有被揭露的3位監委部分，行使紀律委員會行使權，把有問題監委移送紀律委員會。

至於遭批露不當使用公務車的3名監委，包括台北市議員張斯綱曾於5月28日爆料，監委蘇麗瓊於5月14日搭乘公務車前往和平東路某牙醫診所看診，涉嫌將公務車用於私人行程。新北市議員林國春也於5月29日指出，監委林郁容疑似在非公務時間使用公務車接送親友往返機場，違反公務車使用規定。而今（1日）聯合報報導，監委王榮璋也疑似濫用公務車接送去理髮。