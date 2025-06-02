　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北檢介入後監院不能查？　黃國昌斥：別把犯罪告發當遮羞布

▲▼監察院副院長李鴻鈞2日偕同副祕書長王增華就秘書長李俊俋請辭一事召開記者會，並就違規使用公務車的其他監委如何調查進行說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲監察院副院長李鴻鈞2日偕同副祕書長王增華就秘書長李俊俋請辭一事召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

監察院秘書長李俊俋因不當使用公務車請辭獲准，監院副院長李鴻鈞2日出面致歉，並將同樣也爆出不當使用公務車的監委林郁容、蘇麗瓊與王榮璋移送紀律委員會。對於李鴻鈞稱「北檢啟動調查後，監院的調查只能止住」，黃國昌怒斥，請監察院不要把犯罪經告發當成自己的遮羞布，更不要想包庇自家人，不要以為一個李俊俋請辭，事情就可以這樣算了。

「告發犯罪竟淪為監察院的遮羞布？」黃國昌說，面對監察院一連串公器私用的醜聞，李鴻鈞副院長召開記者會說明後續處理，竟想胡亂引用《監察法》和《監察法施行細則》來魚目混珠，聲稱「只要司法啟動調查，監察院這邊就不能調查，所以本來機制已經啟動，但是北檢已經正式啟動調查，那我們也只能暫時停住，等到司法有一個確認的結果，監察院才能再進行調查」。

黃國昌痛批，如此的說法，不僅禁不起檢驗，簡直是拿犯罪經告發來作為監委濫權的遮羞布，「事實上，刑事偵查與監委調查同時進行者所在多有，我們的監委，是刻意選擇遺忘，還是在欺騙社會大眾？」

黃國昌表示，以力暘光電弊案為例，早在2024年4月22日，陳凱凌、古聖煇等人遭起訴前，儘管還在刑事偵查，監察院早就同時進行調查。包括調閱經濟部、農業部、台南市政府等機關的卷證，並在2023年11月20日要求台南市審計處進行案情簡報，前述這些內容都寫在「台南光電小二甲審查案」的調查報告當中，何來司法啟動調查，監察院就不能調查？

黃國昌說，按照李鴻鈞的意思，難道只要民進黨御用鷹犬北檢把案子擺到天荒地老，公器私用違法事實明確的監委們就可以持續安然無事？監察院就可以繼續擺爛，這種廉能標準，會不會太好笑？這是不是再一次赤裸裸展示「綠色監委能、其他人不能」的雙標。

黃國昌直言，請監察院不要把犯罪經告發當成自己的遮羞布，更不要想包庇自家人，不要以為一個李俊俋請辭，事情就可以這樣算了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
送小孩後趕上班…30歲單親媽「右側超車」自摔亡！留下9歲女兒
獨／日上班夜跑車！扛家弟怒殺啃老哥　檢認不符情堪憫恕他無言了
快訊／122萬股民喜迎！00919公告最新配息
桌協拔葉伊恬參賽資格　卓榮泰令體育署明快處理：保障選手參賽權
GD爆熱戀TWICE Sana「沉默2月首發聲」！
150萬人注意！4家「久未往來」帳戶管制　網銀額度直接歸零
獨／台大醫院收鈔慘丟387萬！知情者合庫內幕
快訊／中山北路嚴重車禍！　6人送醫
英24歲實境秀男星出車禍！　飛出車外慘死
高鐵自由座夫妻「偷坐商務車廂」　他1招給難看！全場喊爽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大罷免將迎投票階段！拉抬投票率成關鍵　成敗仍看施政議題操作

北檢介入後監院不能查？　黃國昌斥：別把犯罪告發當遮羞布

NSO登大阪交響音樂廳　日本議員、橘色惡魔讚：心被音樂包起來

桌協拔葉伊恬參賽資格　卓榮泰令體育署明快處理：保障選手參賽權益

桌協拔莊智淵愛徒葉伊恬參賽資格　藍委怒：暫停補助、限期改善

內政部有錢改「中正路」又砍地方補助　國民黨批：砸錢搞鬥爭

獨厚北市！藍修地制法「直轄市3副市長」　朝野無共識送政黨協商

台中超巨蛋未來樣貌首度曝光　盧秀燕：非最終定案

鍾小平要黃國昌喚小草罷免吳沛憶　稱3年前罷林昶佐就是靠民眾黨

內政部連「經國路」也要改名！盧秀燕怒嗆：每天搞這些五四三

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【不爽冷氣冷】見乘客投票否決調高爆氣！阿伯怒罵車長「垃圾」

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

【誰另一半也這樣？】老公說完晚安不到10秒就睡著　老婆超無奈

en首秀遭質疑對嘴　清唱〈囂張〉闢謠

大罷免將迎投票階段！拉抬投票率成關鍵　成敗仍看施政議題操作

北檢介入後監院不能查？　黃國昌斥：別把犯罪告發當遮羞布

NSO登大阪交響音樂廳　日本議員、橘色惡魔讚：心被音樂包起來

桌協拔葉伊恬參賽資格　卓榮泰令體育署明快處理：保障選手參賽權益

桌協拔莊智淵愛徒葉伊恬參賽資格　藍委怒：暫停補助、限期改善

內政部有錢改「中正路」又砍地方補助　國民黨批：砸錢搞鬥爭

獨厚北市！藍修地制法「直轄市3副市長」　朝野無共識送政黨協商

台中超巨蛋未來樣貌首度曝光　盧秀燕：非最終定案

鍾小平要黃國昌喚小草罷免吳沛憶　稱3年前罷林昶佐就是靠民眾黨

內政部連「經國路」也要改名！盧秀燕怒嗆：每天搞這些五四三

泰勒絲購回版權金光閃閃　LV與Tiffany鑽戒見證開心時刻

送小孩後趕上班…30歲單親媽「右側超車」自摔亡！留下9歲女兒

藥頭車上爽抽大麻鏘掉！拒捕推警還弄壞手銬　內褲搜出毒品

「愛快羅密歐」確認導入台灣！官方社群上線　3款熱門新車計劃導入

快訊／大雷雨襲高雄　警戒範圍曝

李怡貞爆料掀議自曝「出入很注意安全」！　遭酸蹭流量3回應反擊

基隆銀髮族夏日輕旅行！課程+鐵馬棧道導覽　打造活力老年生活

奈良美智巡展前進金瓜石！全新創作、限定周邊首度亮相

王文洋爆包養「糖爹糖寶貝網站」內幕曝！八大妹假扮學生　揭破解手法

麵包店小老闆送貨遭撞腦死！家屬含淚器捐　肇事男賠500萬換緩刑

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

政治熱門新聞

經國路也要改名！盧秀燕怒嗆：每天搞這些五四三

快訊／李鴻鈞道歉＋說明李俊俋准辭原因　3監委移送紀律委員會

中選會調查出爐　馬文君罷免案增199人合規、游顥罷免案增508人

幕後／共軍70船艦＋2航母！全島鏈部署圖曝　5月大操兵一次看

中正路改名惹議！　劉世芳「轉型正義嚴肅對待」：不可有錢再推動

台中超巨蛋樣貌首曝光　盧秀燕：非最終定案

陸委會稱依兩岸條例查處旺中　中時回應

全台「中正路」改不改名？苦苓3點不挺

被爆公務車送愛犬美容！李俊俋請辭

高雄市長「挺賴接棒」！　賴瑞隆獲過半跨黨派里長支持

桌協拔葉伊恬參賽資格　卓榮泰令體育署明快處理

常跟賴清德討論罷免？曹興誠首還原實情　親曝「曾在這時間」談過

估小草仍有10%影響力　藍白三階合作反罷免

李俊俋下台斷尾求生　羅智強：還有司法調查

更多熱門

相關新聞

黃國昌檢舉前法務部長蔡清祥濫用公務車喬私事

黃國昌檢舉前法務部長蔡清祥濫用公務車喬私事

監察院祕書長李俊俋日前遭指涉利用公務車送愛犬至寵物店做美容，引發軒然大波，後續甚至連環爆出監察院公務車濫用問題，李俊俋昨晚發出辭職聲明，宣布辭去監院祕書長。民眾黨立委黃國昌今（2日）於司法及法制委員會質詢時，更向法務部長鄭銘謙表示，自己要公開檢舉前部長蔡清祥，在2021年9月17日上班時間，搭乘公務車陪好友喬私人訴訟，痛批官箴敗壞至此，當初要質詢質詢結果下台了，問現任部長要查前部長有無壓力？鄭銘謙回應一切依法辦理。

李俊俋濫用公務車接送愛犬　北檢要查了

李俊俋濫用公務車接送愛犬　北檢要查了

快訊／李鴻鈞道歉＋說明李俊俋准辭原因　3監委移送紀律委員會

快訊／李鴻鈞道歉＋說明李俊俋准辭原因　3監委移送紀律委員會

李俊俋下台斷尾求生　羅智強：還有司法調查

李俊俋下台斷尾求生　羅智強：還有司法調查

李俊俋請辭　王鴻薇：其他濫用公務車監委不辭？

李俊俋請辭　王鴻薇：其他濫用公務車監委不辭？

關鍵字：

監察院秘書長公務車黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

金曲歌后擺攤遇氣爆！「尪二度燒傷」

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

葉伊恬參賽權風波　鄭世忠震怒發聲

名醫心肌梗塞後減重！靠1調味料甩20公斤

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

持刀性侵80歲老婦還拍照！惡狼重判14年定讞

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

體育署長給桌協最後通牒內容曝！

孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」

電商女王銀座買完LV開箱「包包消失了」

歐陽妮妮6個月兒確診新冠！

UNIQLO買衣服「多送一張紙」不要丟　真實用途曝光

經國路也要改名！盧秀燕怒嗆：每天搞這些五四三

更多

最夯影音

更多

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面