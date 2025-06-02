北檢介入後監院不能查？　黃國昌斥：別把犯罪告發當遮羞布

▲監察院副院長李鴻鈞2日偕同副祕書長王增華就秘書長李俊俋請辭一事召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

監察院秘書長李俊俋因不當使用公務車請辭獲准，監院副院長李鴻鈞2日出面致歉，並將同樣也爆出不當使用公務車的監委林郁容、蘇麗瓊與王榮璋移送紀律委員會。對於李鴻鈞稱「北檢啟動調查後，監院的調查只能止住」，黃國昌怒斥，請監察院不要把犯罪經告發當成自己的遮羞布，更不要想包庇自家人，不要以為一個李俊俋請辭，事情就可以這樣算了。

「告發犯罪竟淪為監察院的遮羞布？」黃國昌說，面對監察院一連串公器私用的醜聞，李鴻鈞副院長召開記者會說明後續處理，竟想胡亂引用《監察法》和《監察法施行細則》來魚目混珠，聲稱「只要司法啟動調查，監察院這邊就不能調查，所以本來機制已經啟動，但是北檢已經正式啟動調查，那我們也只能暫時停住，等到司法有一個確認的結果，監察院才能再進行調查」。

黃國昌痛批，如此的說法，不僅禁不起檢驗，簡直是拿犯罪經告發來作為監委濫權的遮羞布，「事實上，刑事偵查與監委調查同時進行者所在多有，我們的監委，是刻意選擇遺忘，還是在欺騙社會大眾？」

黃國昌表示，以力暘光電弊案為例，早在2024年4月22日，陳凱凌、古聖煇等人遭起訴前，儘管還在刑事偵查，監察院早就同時進行調查。包括調閱經濟部、農業部、台南市政府等機關的卷證，並在2023年11月20日要求台南市審計處進行案情簡報，前述這些內容都寫在「台南光電小二甲審查案」的調查報告當中，何來司法啟動調查，監察院就不能調查？

黃國昌說，按照李鴻鈞的意思，難道只要民進黨御用鷹犬北檢把案子擺到天荒地老，公器私用違法事實明確的監委們就可以持續安然無事？監察院就可以繼續擺爛，這種廉能標準，會不會太好笑？這是不是再一次赤裸裸展示「綠色監委能、其他人不能」的雙標。

黃國昌直言，請監察院不要把犯罪經告發當成自己的遮羞布，更不要想包庇自家人，不要以為一個李俊俋請辭，事情就可以這樣算了。