「李俊俋別想切割法律責任」　羅智強：蘇麗瓊、林郁容也該請辭

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

監察院秘書長李俊俋被爆濫用公務車接送愛犬美容，他昨晚發聲明表示已請辭獲准。在野齊批李俊俋斷尾求生，其他涉嫌濫用公務車的監委是否也要一同請辭？國民黨立委羅智強今（2日）表示，蘇麗瓊、林郁容兩名監委也分別遭檢舉搭公務車去看牙醫、用公務車「一路接送親友到機場接機」，是不是也該比照李俊俋請辭下台、接受司法調查？李俊俋不要以為請辭就可斷尾求生，就此切割法律責任。

李俊俋昨日傍晚表示，事件發生後，他立即深切反省，並於第一時間向監察院副院長李鴻鈞表達請辭決心，以示負責，絕無戀棧職務；李鴻鈞表示，李俊俋辭職固為展現態度，但建立完善制度以防範未來類似情事，更具實際意義。他指出，現已完成階段性任務，為避免個人事件影響後續事務順利推動，再次懇切向李鴻鈞請辭，並獲准辭去監察院秘書長一職，即日起生效，他對這次事件造成紛擾向國人致上最深之歉意。

羅智強對此質疑，李俊俋被爆公器私用，濫用公務車接送愛犬美容，還當成Ubereats為自家送餐。李俊俋原以「思慮不周」辯解，爭議延燒5天，見火越燒越大，才坦誠自己「有負職務廉潔標準」，請辭秘書長。先前李俊俋哭窮，指監察院預算被刪「連衛生紙都買不起」，還說「柴米油鹽樣樣少，監院風骨不打折」，要求大家「共體時艱」。結果，所謂的共體時艱、監院風骨，就是愛犬、親友共搭公務車，一起佔公家便宜？

羅智強還提到，監察院上個月才通過彈劾屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟。彈劾理由之一就是「私用公務車，假借職務詐欺，意圖為自己不法所有」。私用公務車涉犯刑法第339條詐欺得利罪，刑法第216條、第215條行使業務登載不實文書罪，以及刑法第342條公務員背信罪。李俊俋竟還知法犯法，簡直目無法紀。

羅智強續指，蘇麗瓊、林郁容兩名監委也分別遭檢舉搭公務車去看牙醫、用公務車「一路接送親友到機場接機」。監委職司澄清吏治，整飭官箴，蘇、林兩人卻帶頭違法，是不是也該比照李俊俋請辭下台、接受司法調查？國民黨日前已至北檢告發李俊俋公器私用，涉背信、侵佔。我也會質詢法務部此案，問問北檢是不是又要辦藍不辦綠，何時盡速偵辦？過去早有多起私用公務車遭到起訴、判刑案例，「李俊俋不要以為請辭就可斷尾求生，就此切割法律責任！」