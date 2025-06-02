時隔4年再追究！　黃國昌檢舉前法務部長蔡清祥濫用公務車喬私事

▲黃國昌質詢鄭銘謙。（圖／立法院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

監察院祕書長李俊俋日前遭指涉利用公務車送愛犬至寵物店做美容，引發軒然大波，後續甚至連環爆出監察院公務車濫用問題，李俊俋昨晚發出辭職聲明，宣布辭去祕書長職。民眾黨立委黃國昌今（2日）於司法及法制委員會質詢時，向法務部長鄭銘謙表示，自己要公開檢舉前部長蔡清祥，在2021年9月17日上班時間，搭乘公務車陪好友喬私人訴訟，痛批官箴敗壞至此，當初要質詢，結果下台了，問現任部長要查前部長有無壓力？鄭銘謙回應一切依法辦理。

立法院司法法制委員會今日邀請相關單位進行「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」，黃國昌質詢時，先是詢問法務部長有無需要派車單，鄭銘謙答詢回應，這屬庶務的事情但應該有，黃國昌續指，要公開檢舉蔡清祥，在2021年9月17日週五的上班時間，搭乘公務車陪好友去喬私人訴訟，「現在我檢舉有這樣的事！」

黃國昌追問鄭銘謙要不要調查？還是卸任了沒有關係？請法務部提供當時請假紀錄跟公務車派車單，希望法務部調查不要雷聲大雨點小，痛批官箴敗壞至此，當初要質詢這件事情，蔡清祥下台了，但就跟李俊俋一樣該追究的就追究。

最後，黃國昌問鄭銘謙查前部長是否有壓力？鄭銘謙僅回應，會依法處理。