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UNIQLO買衣服「多送一張紙」　真實用途曝光！一票人悔炸：都丟了

▲▼UNIQLO,服飾,優衣庫。（圖／記者曾筠淇攝）

▲UNIQLO。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

日系服飾品牌UNIQLO在台經營多年，深受消費者喜愛。就有女網友發現，買嬰幼兒衣服時，包裝內部都附有一張薄薄的紙，後來經店員解說，才知原來是「甲醛吸附紙」。而官方也強調，服裝材質原本就不含甲醛，但由於寶寶肌膚較敏感，所以會再利用這張紙來吸附潛在的甲醛。

女網友先前在Threads發文提到，當時看到寶寶七分褲在特價，便挑了幾件買回家，結帳時店員親切透露，Uniqlo嬰幼兒的衣服包裝內，都有一張薄薄的「甲醛吸附紙」，回家後可以把它放在寶寶的衣櫃，或是買新玩具、新家具時，都可用這張紙來吸附甲醛，而剩餘的可以放進密封夾鏈袋裡，一個月替換一張。

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▲甲醛吸附紙。（圖／翻攝自Threads）

▲甲醛吸附紙。（圖／翻攝自Threads）

對此，許多網友也驚呼，「真假...我都不知道欸！丟了不知道幾十張了，都沒人跟我說」、「這個店員很值得被嘉獎，買那麼多次從來沒人說過，回家都直接丟掉」、「買了N年都不知道」、「竟然！我至少丟了有50張」、「店員去到哪都會成功啦」、「從沒聽店員提過耶，長知識了」。

值得一提的是，UNIQLO曾指出，對於嬰幼兒相關服飾，都會提供無甲醛包裝，再密封包裝進行販售；同時也強調，他們的服裝材質本來就不含甲醛，但仍會附上甲醛吸附紙，來吸附潛在的甲醛，以減少對寶寶皮膚的刺激。

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