熟女家中睡覺！鄰居男摸上床陪睡...還問：一次多少　她嚇呆

▲ 台中一女子去年早上在家中睡覺，遭一陌生男子闖入並躺在她身旁，還被問「一次多少？」。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者潘鳳威／台中報導

台中一紀姓男子於去年某日清晨，趁鄰居家門未鎖之際闖入，並躺臥於一熟睡女子身旁「陪睡」，女子警醒後大聲呼救，紀男竟還以輕蔑話語問女子「一次多少？」紀男遭逮捕後坦承犯行，並與女子達成和解，但法院仍認定其行為已構成強制猥褻罪，最終判處有期徒刑6月、緩刑2年，並付保護管束。

判決書指出，紀姓男子於2024年8月29日上午7時許，發現附近住戶阿嬌(化名)家中大門未上鎖，遂進入屋內，並走上二樓阿嬌臥室，見阿嬌還在睡覺便躺在她旁邊。

阿嬌驚醒後，驚恐萬分，立即推開紀男並大聲呼救。紀男見狀，隨即抓住阿嬌的手並問道：「一次多少？」同時觸摸其大腿、臀部。阿嬌的子女聽聞呼救後趕緊下樓查看，但紀男已趁機逃離現場。阿嬌隨後報警，警方調閱監視器後迅速將紀男逮捕，檢察官也將他起訴。

台中地院開庭審理時，紀對案情坦承不諱，且阿嬌在警詢及偵查期間，明確描述事發經過，加上監視器畫面清楚拍攝到紀男進出的影像等可證，認定紀男的行為已構成強制猥褻罪。

然而，翁男的辯護律師表示，紀男患有輕度認知障礙、老人失智等病症，此次犯行是因為紀男的配偶一時疏忽，未注意到紀男的狀況，才導致發生此事件，且紀男並非基於重大惡意犯罪，表示其一開始只是想提醒阿嬌家中大門未關，而且事發後已與阿嬌達成和解賠償，因此請求法院酌量減輕其刑。

台中地院法官審理後認定，紀男涉犯強制猥褻罪，但考量其坦承犯行、與被害人達成調解、賠償損害、無前科等情形，判處紀男有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年並付保護管束。