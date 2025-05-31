水英雄攏做夥！水域安全嘉年華安平熱血開跑　號召守護戲水安全

▲2025年學生水域安全嘉年華於台南安平登場，學生化身特務闖關學習戲水自救技能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

水英雄出任務，學生變身特務守護戲水安全！教育部體育署主辦的「2025年學生水域安全嘉年華」，30、31日在台南安平熱血開場，結合端午連假與「2025台南市國際龍舟錦標賽」登場，為期2天的活動吸引全台國高中師生與家庭踴躍參與。

今年首度南下舉辦，以「龍舟會」（台語諧音：攏做夥）為主題，設計實境解謎、水上體驗與創意舞蹈挑戰，讓青少年在沉浸式任務中學會水域風險判斷與自救技能，Team Up for Water Safety！

活動現場設有「水英雄特務實境解謎任務」，學生依指令潛入「水域風險熱區」，逐關挑戰劇情任務，結合真實案例與互動遊戲，寓教於樂。完成任務的學生可獲得限量「特務帆布袋」與「水安環保餐具」，不僅有紀念價值，更是實用又具教育意義的宣導品。

▲台南市副市長葉澤山表示，今年嘉年華選在端午佳節期間舉辦，結合台南市龍舟國際賽事，雖然由不同單位舉辦，但都齊心推廣水域安全。

體育署副署長房瑞文親自出席開幕活動，鼓勵青年學子踴躍體驗SUP立式劃槳、龍舟板與獨木舟等項目，強化戲水正確觀念。台南市副市長葉澤山表示，今年嘉年華選在端午佳節期間舉辦，結合本市龍舟國際賽事，雖然由不同單位舉辦，但都齊心推廣水域安全，凝聚在地公私力量，提升全民對水域風險的警覺與自我保護意識。

本次活動也邀請人氣歌手艾薇擔任宣傳大使，現身安平現場與學生互動，她表示：「水安教育真的不能等，尤其用遊戲與體驗式學習方式，學生更能記在心裡、用在生活中。」她也呼籲年輕世代化身水英雄，和她一起「攏做夥」守護戲水安全。

嘉年華活動第二天將舉辦「水安GO舞力創意舞蹈總決賽」，學生以創意舞步結合音樂演出，用青春熱情傳遞防溺知識，展現校園青春與安全教育的完美結合。體育署表示，透過沉浸任務、實際體驗與創意表演，打造全台青少年專屬的水域安全學習場域，歡迎各地學子與師長、家庭共組特務隊伍，投入水英雄行列，共同守護戲水生命線。