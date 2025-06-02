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高鐵自由座夫妻「偷坐商務車廂」　他1招給難看！全場喊爽

▲一對夫妻買自由座的票，卻偷坐商務車廂。（圖／原PO授權引用）

▲一對夫妻買自由座的票，卻偷坐商務車廂。（圖／原PO授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日搭乘高鐵北返時，撞見有自由座夫妻偷坐到商務車廂，於是他便聯絡客服說明情況，也不禁笑說「愛亂坐就掏錢啊！」對此，網友們紛紛留言大讚，「空氣都清新了起來」、「台鐵跟高鐵客服都超讚，免費仔全下去」。

網友昨（1）日在Dcard發文提到，他在端午連假最後一天搭高鐵北返，當天他買的是自由座，並選擇站在第五車廂的玄關處，抵達新竹站時，一對有年紀的夫妻上了車，接著男方跟妻子說，「我去看看第六車廂有沒有空的座位，商務車廂通常都不會坐滿。」

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聞言，原PO立刻意會到，他們買自由座的票，卻想偷坐商務車廂，「然後他們當然能找到座位去坐，於是我就用高鐵客服打字跟站務講說，XXX車次第六車廂有疑似自由座旅客佔據座位，接著舒服的就來了......，我是不知道高鐵亂坐座位要補多少啦，但商務車廂絕對不便宜吧，愛亂坐就掏錢啊，假日最後一天心情都美好起來了。」

對此，網友們紛紛笑回，「其實沒有特別去檢舉他們也會被抓，不過看了好爽」、「謝謝你檢舉超人」、「其實商務會對座位，一發車馬上就會有人來送飲料點心」、「謝謝你座位超人」、「讚...舒服了」、「其實列車長手上的手機，都會顯示這個座位的銷售狀態，也會顯示特殊票種的驗票警示，所以簡單來說，你不檢舉列車長也會去」。

．本文由原PO授權引用。

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