OL急戴回口罩「街上幾乎沒人戴？」　網真實反應曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

新冠疫情連續七周上升，疾管署預期，到8月初的總就醫人次恐達170萬。一名女網友就直言，最近已開始戴回口罩，但發現路上幾乎沒什麼人戴，不禁好奇「到底要不要戴口罩呢？」話題掀起熱烈討論，不少網友表示，「搭捷運一定會戴。」

「大家都開始戴口罩了嗎？」女網友昨在Dcard發文提到，自己已經開始戴口罩了，但發現街上幾乎沒什麼人在戴，她也坦言，其實不太喜歡戴口罩，「因為妝感覺都花掉了，就不想中途拿下來，所以一戴就是一整天，然後又怕不戴會被覺得沒公德心。」

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最後，原PO也好奇問道，「現在到底還要不要戴口罩呢？大家都怎麼想的？話說有沒有人知道，哪裡可以買到可愛的平面口罩呢？想要讓戴口罩變成小確幸。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者趙于婷攝）

對此，大票網友表示，「沒脫下來過」、「戴啊，妳也不想被傳染吧！保護自己」、「疫情前就養成習慣了，還有為了防曬」、「出門在外都會戴口罩，不想再確診了...有夠煩」、「疫情養成習慣，現在出門幾乎都會戴口罩」、「算是有人群恐懼症吧！人多的捷運公車上都會戴，和車多的大馬路旁也會戴」、「天生臭臉，戴口罩自在很多」、「還是會戴，前陣子都待在租屋處沒出門，唯一的一次出門是去吃火鍋，過三天就重感冒了，躺床一周才舒服一點」、「為了自己和身邊的家人朋友，還是會戴，尤其是人多的地方，戴好戴滿、消毒工作也少不了」、「上周某天口罩搞丟，一整天沒戴，當日晚上喉嚨癢癢的，隔天直接發燒，掛號發現診所一堆人…給妳參考。」。

不過，也有人搖頭直呼，「健康的人，不必戴口罩」、「是穿越回5年前了嗎？怎麼又突然要戴口罩了」、「能不戴就不戴，之前疫情期間因為戴口罩臉爛掉，治療好多年才好轉而已，但減少出門的必要性」、「這麼熱怎麼可能戴？」「完全戴不住怎麼辦」。

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