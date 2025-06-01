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社會 社會焦點 保障人權

疑嬤孫雙載國道逆向行駛路肩！自行下交流道　警方回應了

記者白珈陽、唐詠絮、潘鳳威／彰化報導

昨天（5月31日）有網友在臉書社群發文指出，一名婦人疑似騎機車載著孫子，誤闖國道，且逆向行駛於國道1號南下202公里彰化路段。經過的駕駛見狀紛紛閃避，該網友將行車記錄器畫面上傳至網路，立即引起軒然大波。警方表示，該婦人已在警方到場處理前，自行下交流道離開。呼籲用路人騎乘機車切勿誤闖國道，違者可罰3000元以上，6000元以下罰鍰。

▲▼ 國道1號南下202公里處，今天上午出現騎士逆向行駛。（圖／截取自臉書社團爆料公社） 。

網友在臉書爆料公社發文表示，「中部路段很多敢死隊，這個阿嬤你也拜託一下，後面小孩感覺要嚇死了」。行車記錄器畫面顯示，該網友昨日上午8時許行駛在國道1號南下202公里外側車道，突然前方小貨車緊急往左閃避，接著看到路肩竟然出現1部逆向行駛的機車，駕駛是1名婦人，後座疑似載著孩童，雙方就這樣十分貼近地從旁呼嘯而過，讓人不禁捏了把冷汗。

國道警察第三公路警察大隊，於上午8時57分接獲民眾舉報該名誤闖國道的婦人，立即派遣員林分隊前往處理，並於9時7分經用路人回報其已自行騎下彰化交流道。

警方呼籲用路人。騎乘機車時，應注意高速公路匝道入口的相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路。依據道路交通管理處罰條例第33條第4項，騎乘機車誤闖高速公路，可處駕駛人3000元以上，6000元以下罰鍰。

▲▼ 。（圖／截取自臉書社團爆料公社）

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