高鐵暑假「少年優惠專案」指定車次5折起　明起開放購票

▲台灣高鐵公司7月1日至8月31日推出「少年優惠專案」，12歲至18歲少年搭乘指定車次最高可享5折優惠。（圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

暑假將至，台灣高鐵公司7月1日至8月31日推出「少年優惠專案」，12歲至18歲少年搭乘指定車次最高可享5折優惠，專案車票將自6月3日凌晨零時起開放購買7月1日指定車次車票，後續依預售時程逐日開放購票。

高鐵公司表示，為鼓勵年輕學子利用暑假、走向戶外探索台灣之美，7月1日至8月31日推出「少年優惠專案」，凡12歲至18歲少年搭乘指定車次最高即可享5折、75折或88折不等優惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高鐵公司指出，7月1日至8月31日也同步推出「校外教學團體」暑期優惠專案，開放高中及以下的「政府立案之公私立短期補習班」適用同行師長享75折優惠（每11位中至多可含2位帶隊老師，以此類推），凡11人（含）以上的國內學校團體搭乘指定車次，國／高中生可享75折，小學生及符合敬老、孩童及愛心等優惠身分者，享標準車廂對號座4折優惠，並可預約高鐵車站及高鐵探索館導覽活動。

高鐵公司提醒，購買「少年優惠專案」車票，乘車時務必攜帶附有照片及出生年月日的有效身分證件正本（如身分證或健保卡）以備查驗。「少年優惠專案」各指定車次車票，除透過網路訂票系統訂位與付款，也可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、便利商店及各車站售票窗口購票。