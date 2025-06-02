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高鐵首例「過站未停」疏失　駕駛記一大過、主管也懲處

▲▼高鐵,高鐵列車,台灣高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵4月14日發生通車18年來首例「過站未停」疏失，駕駛遭懲處記大過一次。（圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

高鐵4月14日發生通車18年來首例「過站未停」疏失，經查該列車駕駛一連串未遵守2項SOP，導致150多名旅客行程延誤。台灣高鐵公司調查懲處出爐，確認駕駛個人疏失，記大過一次；督導以上主管，也分別核予申誡及警告。

高鐵一列北上204次車次，原訂4月14日上午8時26分抵達板橋站，不料到站時，駕駛卻未開啟車門即離站，導致150多名旅客受到影響，高鐵事後啟動調查，先暫停該名駕駛勤務，且依據高鐵SOP標準作業流程規定，對該名駕駛進行驗尿檢查，並進行教育訓練、心理測驗與適性檢查，預計約需暫停勤務3個月再評估是否適合返回勤務。

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針對該名駕駛懲處，高鐵公司調查後認為，駕駛「未依駕駛作業手冊規範向列車控制員確認正確資訊」，導致列車長無法開啟車門，供旅客上下車。此外，駕駛也「未依通訊作業規定完整聆聽列車長通話內容」，錯失補救機會，一連2次疏失，依獎懲辦法記大過一次處分。

另外，高鐵公司指出，駕駛督導、課級主管、部級主管、處級主管，也必須負起連帶責任，記申誡及警告。

高鐵公司強調，此案已完成調查及懲處程序，並於日前公告全體同仁。高鐵公司對各項營運安全措施，均訂有嚴謹的SOP，並要求人員落實執行，杜絕類案再次發生。

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