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東京旅遊收「親戚代購清單」　他1原因難拒絕：扛4罐洗髮精回台

▲▼日本旅遊,淺草,雷門,日本,東京,。（圖／記者施怡妏攝）

▲親戚要他幫忙代購日本商品。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

不少人會趁著親友出國時，拜託對方幫忙代購，有網友表示，因為在家裡上班，請假出國的事情一定會被其他人知道，於是從買了機票之後，就有許多親戚請他代購，整趟旅程都在幫忙找東西，回國後才發現，自己的行李幾乎全是幫別人買的東西，雖然平時關係不錯，但出國幫忙代購讓他壓力超大。

有網友在PTT發文，上周去東京旅遊，月初就買好機票，沒想到媽媽竟然跟親戚大肆宣揚，問親戚需不需要代購，「因為我在家裡上班，要出國請假一定會被知道」，儘管多次請求媽媽不要這樣，仍難擋親戚們的「代購清單」。

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原PO崩潰直呼「這次真的很誇張，甚至叫我扛4罐洗髮精」，不僅如此，還有很多大包裝的藥妝，逛街幾乎都在幫親戚找商品，回程行李裝了24.5公斤，且幾乎都是幫忙代購的，自己根本沒買什麼。他不禁感嘆，雖然是大家庭，彼此感情也不錯，「但覺得每次出國壓力都很大，隨時都在幫忙找東西，不能放鬆的感覺」。

貼文曝光，網友建議直接拒絕，「你就跟親戚收跑路費，一件收個100台幣不過分吧，相信以後沒人找你買」、「直接拒絕，只要你滿足了這次，就會有下次」、「太重的不要幫買，回來說找不到就好」、「說行程排很滿，沒時間幫買了」、「太扯，洗髮精買4罐是什麼意思啊」、「你就讓她列啊，她列她的、你玩你的」、「有看到就順手買一些些，絕對不會特地去找」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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