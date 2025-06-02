鋒面明襲！　全台下3天

▲吳德榮說，最新歐洲模式周三晚間8時模擬圖則顯示，鋒面通過，有大範圍明顯降雨；周四晚間8時模擬圖則顯示，鋒面南移，各地仍有明顯降雨。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會）



記者陳俊宏／台北報導

今日午後雨區擴大！氣象專家吳德榮表示，周二下午起至周三鋒面影響，雨勢增強，範圍擴大，北台轉涼；周四鋒面南移，各地仍有局部陣雨或雷雨，午後雨勢大。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，氣溫再升，熱如炎夏，南方水氣多，不穩定度提高，中南部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後增強並向北部山區擴展。

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吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周二上半天各地仍偏熱，大氣不穩定，中南部有局部短暫陣雨或雷雨；周二下午起至周三梅雨季第5波鋒面影響，雨勢增強，範圍擴大，北台轉涼；周四鋒面南移，各地仍有局部陣雨或雷雨，午後雨勢大。

吳德榮分析，周五、周六鋒面在巴士海峽繼續南移減弱，天氣好轉逐日熱，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率；周日至下周三台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣炎熱如夏，大氣不穩定，午後繼續有局部陣雨或雷雨的機率；另外，部分模式模擬下周南海有熱帶擾動發展的跡象，需持續觀察。