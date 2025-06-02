端午後最猛熱浪　「今天的熱將衝到最高點」

▲注意防曬防中暑。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）
記者陳俊宏／台北報導
恐飆破37度！氣象專家林得恩提醒，今日這波熱浪將是今年端午過後氣溫最熱、最猛的一波，今天的熱將衝到本周最高點。
林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，今日受環境西南風，加上氣流沉降作用影響，大台北盆地、花東縱谷、台東局部高溫有機會再衝過37度以上。
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林得恩說，中部以北及花蓮以北也將上探33至36度，南部因陣雨關係，也會來到32至34度之間，最新評估，這波熱浪將是今年端午過後最猛的一波。
▲注意防曬防中暑。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）
記者陳俊宏／台北報導
恐飆破37度！氣象專家林得恩提醒，今日這波熱浪將是今年端午過後氣溫最熱、最猛的一波，今天的熱將衝到本周最高點。
林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，今日受環境西南風，加上氣流沉降作用影響，大台北盆地、花東縱谷、台東局部高溫有機會再衝過37度以上。
林得恩說，中部以北及花蓮以北也將上探33至36度，南部因陣雨關係，也會來到32至34度之間，最新評估，這波熱浪將是今年端午過後最猛的一波。
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