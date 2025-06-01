快訊／11縣市強風特報！氣象署示警：嚴防強風潛在危險

▲氣象署針對11縣市發布強風特報。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

中央氣象署1日22時25分發布強風特報，指出受西南風偏強影響，自1日晚間起至2日晚間，新北、桃園、新竹、苗栗、中彰投等地及屏東、台東地區可能出現6級以上平均風或8級以上陣風，氣象署對上述地區亮起黃色風力燈號，提醒民眾嚴防強風帶來的潛在危險。

此次強風特報涵蓋北至新北、南至屏東、東至台東等11個縣市，包括新竹縣市、苗栗、台中、彰化、雲林地區，亦包含台東外島的蘭嶼與綠島。氣象署指出，這些地區可能出現平均風速達6級、陣風達8級以上的情形，尤其開闊地區與海邊更應提高警覺。

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氣象署表示，此波強風主要受西南風增強影響，預計將從1日晚間持續至2日晚間，為期約24小時。由於西南風夾帶乾燥氣流，風勢強勁，建議民眾外出時注意風勢變化，遠離大型廣告看板或臨時搭建物，以防發生意外。

氣象署提醒受影響地區的居民，應加強固定招牌、門窗、盆栽等物品，避免因強風造成掉落、飛散等危害。同時建議從事戶外活動、海上作業或山區旅遊的民眾留意風勢，確保人身安全，並持續關注最新天氣資訊。

氣象署表示，將持續監控西南風動態與風力變化，必要時將更新特報內容，呼籲各地方政府與民眾保持警覺，並配合防災措施，以降低災損風險。最新風力預報與警示資訊可透過氣象署官網及APP查詢。