快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風！中央氣象署表示，周二、周三滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，周二西半部、午後各地山區有局部大雨發生的機率。

大雨特報：台南市、高雄市、屏東縣

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氣象署今天清晨發布「大雨特報」，西南風影響，易有短延時強降雨，今日南部有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



氣象署也發布「陸上強風特報」，西南風偏強，今晨至周二晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署表示，今天西南風影響，迎風面水氣多，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其中在南部、中部山區有局部大雨機率，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，周二、周三滯留鋒面影響，天氣不穩定，易有短延時強降雨，周二西半部有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦轉為局部短暫陣雨或雷雨，西半部、午後其他山區有局部大雨機率；周三鋒面位於中南台灣，中南部、東部、東南部有短暫陣雨或雷雨，北台灣轉為東北風，降雨型態轉為短暫陣雨，西半部仍有局部大雨機率。

氣象署說，周四鋒面南移至巴士海峽，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；周五到周日水氣仍偏多，南部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼周二雨區預報圖。（圖／氣象署）

