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全台降溫下3天！　滯留鋒面要來了

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲梅雨鋒面周二報到。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

全台下3天！氣象專家林得恩提醒，鋒面影響時間自周二至周四，此波具有滯留鋒面的特色，全台降雨機會增大；鋒面通過後，各地溫度下降。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，今年第5波梅雨鋒面周二接近，並且很快來到台灣上空，這波鋒面具有以下4個重要特徵：

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1、這波鋒面影響的時間自周二至周四，其中周二、周三鋒面就在台灣上空，全台降雨機會增大；周三下半天至周四，雖然鋒面移動到巴士海峽，但因環境水氣仍多，加上又有華南雲雨帶接替移入，大氣依舊不穩定，下雨機會仍大。

2、此波鋒面具有滯留鋒面的特色，要留意伴隨梅雨鋒面上的中小尺度對流天氣系統，除易肇致短延時強降雨及長延時強降雨之外，還有雷電或強陣風等劇烈天氣現象產生，尤其是迎風面的中南部，特別在山區。

3、由於環境條件配合，南海上大範圍的西南風，所攜帶豐沛的水氣與能量，也使得環境轉趨於不穩定，這波鋒面的降雨屬於大範圍、長時間且較為連續性的型態。

4、鋒面通過後，大氣底層轉為東北風，帶來氣溫較涼的空氣，各地溫度下降，其中周三、周四因鋒面南移至巴士海峽，北來涼意又會相對明顯一些，北部、東半部白天高溫會降到27至30度之間，中南部高溫也會降到30至33度左右，也請留意環境溫差變化。

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