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男睡醒睜不開眼！一查竟罹患肺癌　醫點名「1族群」眼皮下垂快就醫

男睡醒睜不開眼！一查竟罹患肺癌　醫生點名「1族群」眼皮下垂快就醫

▲男子近日清晨起床後照鏡子，發現自己的右眼眼皮嚴重下垂。（示意圖，非本文當事人／photoAC）

圖文／CTWANT

大陸福建省一名67歲王姓男子近日清晨起床後照鏡子，發現自己的右眼眼皮嚴重下垂，大小眼格外明顯，起初以為是普通的眼皮浮腫，誰知症狀持續加重，連睜眼都出現困難。經旁人提醒，王男懷疑自己患了重症肌無力，於是前往福建中醫藥大學附屬康復醫院神經內科就診，不料竟被檢查出罹患肺癌。

綜合陸媒報導，重症肌無力患者眼瞼下垂有「晨輕暮重」的症狀波動，但王男沒有類似表現。當主治醫生林細康追問病史時，王男不經意地提到「每天兩包煙」、「常年咳嗽咳痰」，讓他警覺起來。胸部CT檢查顯示，患者右上肺腫物伴肺門淋巴結腫大；重頻電刺激檢查，出現低頻遞減、高頻遞增的異常波形；肺腫物病理確診為小細胞肺癌；抗體檢測顯示抗VGCC抗體陽性，確診為肺癌。

林細康說明，類重症肌無力發病率僅為0.008％，分為癌性肌無力和非癌性肌無力兩類。癌性肌無力占大多數，小細胞肺癌為多見，還有乳腺癌、胃癌、腎癌、腸癌以及前列腺癌等

醫生指出，癌性肌無力是重要的癌症早期徵兆，堪稱癌癥的「預警員」，因為70％以上的癌性肌無力症狀，比癌症本身早出現半年甚至5年。患者不僅會出現眼皮下垂、四肢無力的症狀，還可能出現口乾舌燥、渾身冒汗等自主神經紊亂症狀。

相關數據顯示，80％至90％的肺癌與吸煙密切相關，煙草中的致癌物如同慢性毒藥，日復一日侵蝕著肺部健康。醫生提醒，戒煙、定期體檢、遠離高危因素，是守護生命的關鍵防線。吸煙人士如果出現眼皮下垂、反覆肢體無力，應及時就醫排查。此外，50歲以上且吸煙超過20年（每天1包）、有肺癌家族史，以及長期接觸致癌物者，都屬於肺癌高危人群，應該接受定期篩查。

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