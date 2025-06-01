啦啦隊小三客廳曬內褲！李怡貞揭「抓姦真相」：抓到也不一定有用

▲李怡貞律師發表長文《遇到啦啦隊小三在家曬內褲妳怎麼辦？》進行法普。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

啦啦隊小三進門「曬內褲」？這不是偶像劇，是現實上演的婚姻風暴！執業律師李怡貞近日在節目上揭露，一名啦啦隊女孩竟與人夫富商發展婚外情，還大喇喇侵門踏戶。消息曝光後引爆網路熱議。今（1日）中午，李怡貞更在臉書發表長文《遇到啦啦隊小三在家曬內褲妳怎麼辦？》以詼諧卻犀利的語氣，替網友上了一堂婚姻法律課。

她開場直言：「若要人不知、除非己莫為。躲得了一時，躲不了一世，躲真的沒用。」還不忘酸一句：「曬內褲記得曬在陽台，不要給人家曬在客廳，至少比較快乾。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李怡貞指出，過去通姦罪尚未除罪化時，正宮抓姦得「搞陣仗」，追蹤器、手機電腦監控、請徵信社、拜託警察與里長到場，還得抓準時機破門錄影，人贓俱獲、蒐集床單和衛生紙當證物，最後還要祈禱遇上願意認定「性器交合」的法官。

然而即使歷經萬難蒐證成功，多數判決也只判緩刑或罰金，反觀正宮還可能吃上妨害秘密、侵入住居、毀損等刑責，整個過程可謂「心力交瘁還被倒打一耙」。

李怡貞進一步指出，自己支持通姦除罪化，原因之一就是「抓姦本身對正宮就是二次傷害」，實務中她通常建議委託人提起民事侵害配偶權訴訟即可。但她也坦言，現在法院判賠金額普遍偏低，少到連徵信費都不夠賠，更別說帶來心理上的撫慰。

她舉例，有些案件明明證據齊全，對方卻反過來指控違法取證，「對方曬內褲沒經過我同意，我翻拍手機還要徵得他同意？」質疑現行法制對正宮相當不友善。

李怡貞也列出「五大應對外遇對策」：

1.婚前協議：提前約定懲罰性賠償金，即使實際金額訴訟中會被酌減，也比30萬的民事賠償制式要強。

2.提起侵害配偶權訴訟：無須抓姦在床，光是曖昧訊息、親暱稱呼、出入旅館都能成為證據，判賠一般落在10萬至60萬間，實務上最高為100萬。

3.離婚與離婚損害賠償：外遇可作為離婚事由，但需審慎處理監護權與財產分配，金額約10至30萬。

4.簽訂外遇切結書：請律師協助讓外遇配偶「割地賠款」，承諾未來再犯需高額賠償，實務中確有千萬賠償判決。

5.出家為尼（？）：她開玩笑說，「每天念經幫配偶超渡」，呼籲不要為一棵爛樹放棄整片森林。

李怡貞最後表示，台灣雖已通姦除罪化，但若沒有像國外一樣設計高額懲罰性賠償與制度保障，反而讓正宮處於更弱勢的地位。「一個家庭被毀掉，真的不是幾十萬可以賠得了的。」

她語重心長說：「外遇的人躲不了一世，也別幻想無代價的結束一段婚姻。」提醒有心插足者：「曬內褲請曬在陽台，不要客廳。」一句話火力全開，句句鏗鏘。

CTWANT提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

▲李怡貞律師發表長文。（圖／翻攝自臉書）

延伸閱讀

▸ 爸突帶男客人闖她家！女兒「最原始模樣」開門傻眼 還被嗆小題大作、不體諒

▸ 婚禮遲到又早退！「沒包禮金被抓包」新娘氣炸：還拿喜餅 2派戰翻了

▸ 原始連結