基隆直航「日本石垣島」只要2千起　眾人驚：墾丁危險了

▲日本石垣島往返基隆的郵輪將在9月啟航。（圖／翻攝自Yaima Line，下同）



圖文／CTWANT

日幣貶值又有新選擇！台灣人出國不用搭飛機也能玩日本，從基隆直航日本石垣島的郵輪確定將在今年9月開航，單程票價最低只要1萬日圓起（約新台幣2076元），每週還有3班來回，時間抓準晚上出發、清晨抵達。消息一出，讓不少網友直呼：「墾丁真的玩完了」！

根據日本媒體報導，石垣市為此特別成立新公司「商船やいま」（Yaima Line），並購入一艘可載545人的大型郵輪「やいま丸」（YAIMA丸號），目前船隻已進入改裝最後階段，最快9月正式投入營運，航程單趟約7小時，設計成晚上從石垣島出發，清晨抵台。「商船やいま」船票價格會依艙等分級，最便宜只要1萬日圓起跳，詳細票價及規定近期將公開。

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台灣網友得知消息後火速在PTT與社群討論，有人說「睡一覺起來就到日本，太爽了吧」、「如果能帶機車一起過去更方便」，也有人提醒「7小時航行要有心理準備」，但更多人表示，「郵輪大船應該不太會暈，太期待了」！

住在台灣的日本作家下坂泰生也在粉專「日本人的歐吉桑」發文表示，「這航線真的太棒了！」還開玩笑說，石垣島唯一的麥當勞目前停業，「現在想吃麥當勞就搭船來台灣，這真的是跨海吃宵夜的新境界」！

石垣島位於沖繩縣，是琉球列島第三大島，有「日本馬爾地夫」之稱，以清澈海水與熱帶生態著名。當地能玩潛水、搭玻璃船看海底景觀，還能吃到知名品牌「石垣牛」。目前台灣雖有華航不定期包機直飛石垣島，但隨著郵輪航線開通，將提供更多元的旅遊選擇。

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