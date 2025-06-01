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睡前吃「1水果」改善睡眠障礙！研究證實：4周就見效

有研究證實睡前吃奇異果能改善睡眠障礙。（示意圖／Pixabay）

▲研究發現，睡前1個小時吃2顆奇異果，有助縮短入睡時間，提升整體睡眠效率。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

失眠是現代人常見的狀況，有的是壓力影響，也有人是下班想多擁有自己的時間捨不得睡。胸腔暨重症醫師黃軒近日分享一項研究，每天睡前1個小時吃2顆奇異果，持續4周就能改善睡眠問題，能縮短入睡時間、延長總睡眠時間和提升睡眠效率。

知名胸腔暨重症醫師黃軒5月30日在臉書粉絲專頁發文，分享一項早在2011年就發現的研究結果，受試者連續4周在睡前1個小時吃2顆奇異果，使有睡眠困擾的人，入睡潛伏期（入睡所需的時間）可以縮短35.4%，總睡眠時間提升13.4%，整體睡眠效率提高5.41%。

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為何奇異果能夠改善睡眠障礙？黃軒也進一步指出科學家說法，奇異果含有5-HT（血清素），可以在大腦轉化為褪黑激素，協助調節晝夜節律；及奇異果富含維生素C、維生素e、葉酸與多酚可減少氧化壓力、促進神經傳導安定；另外奇異果的膳食纖維與益生元，有助改善腸道菌相，間接影響腸腦軸與睡眠荷爾蒙分泌。

但黃軒也提醒，這項研究對部分失眠或睡眠品質差的人雖有幫助，還是需要有更嚴謹的大型試驗證實，他認為想要改善睡眠問題，還是建議維持規律作息、減少咖啡因與夜間藍光，奇異果可以作為輔助。

據悉，維生素C可以提升免疫系統功能、強化細胞及修護，更有助於增強代謝能力及大腦中的神經化學物質，因此能夠幫助情緒穩定；奇異果除了有維生素C，還有高纖維及鉀元素，還有助於強化心臟功能與呼吸系統。

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