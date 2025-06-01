手握不明物+咆哮拒檢！超商男客遭警上銬　提9萬國賠遭駁回

▲超商拒出示證件被上銬，法官認警合法管束駁回9萬國賠。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名江姓男子指控，自己在超商購物時遭2名員警盤查，因拒絕配合，被警方壓制並上銬押解至派出所，控告警察違反《警察職權行使法》，並提出新台幣9萬元國家賠償求償。法官認為，警方發現江男手中疑似持有不明物品，且他情緒激動、大聲咆哮並反抗，警方管束行為符合規定，未違反《警察職權行使法》，因此駁回其國賠請求。

判決指出，2022年12月29日15時40分許，江男在某超商購物時，遭基隆警第三分局碇內派出所黃姓、陳姓員警盤查，要求出示身分證明文件。江男拒絕配合後，警方對其施以壓制，並雙手上銬，押解至警車，再載往派出所，當日下午4時10分解除戒具，並要求簽署執行管束通知書後離開。

江男主張當時未飲酒，情緒平和、語調正常，態度自然，沒有咆哮、咒罵或肢體接觸警方或超商人員，警方卻誣指他瘋狂、酒醉，違法使用警銬。他也提出異議，但警方未回應。江男強調，他是在超商內接受盤查，警方管束行為侵害其人身自由，且所謂他手握的黑色不明物品未在警方工作紀錄簿中紀錄，事後也未發現有危害，要求賠償9萬元。

警方則表示，當時在超商前騎樓發現江男機車違規停放，依規定請其出示證件並要求移車。過程中發現江男手中握有不明物品，警方欲觸碰該物品時，江男將身體轉開，並大聲咆哮、情緒激動，拒絕配合。警方依法執行職務，並無違法。

法官審理後認為，警方因江男違規停車請求出示證件，江男拒絕配合，且手中疑握不明物品、情緒激動且反抗，警方對其管束並使用警銬措施，等情緒平復後解除管束，整個過程符合《警察職權行使法》第8條、第19條、第20條規定，警方工作紀錄簿也有詳細紀錄，無虛構情事。

法官說，警方使用警銬有正當理由，無法認定警方有故意或過失違背職務，未構成違法，故駁回江男國賠請求。