和老虎合照「0距離狂擼」！男遊客下秒遭飛撲猛咬　驚悚畫面曝

▲男遊客不斷撫摸老虎背部，隨即遭到攻擊。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

泰國普吉島知名觀光景點「老虎王國」再爆動物傷人意外，一名印度遊客在工作人員的陪同下與老虎合照，怎知當他蹲下後，突然用手環抱住老虎的背部，嚇得老虎立刻轉頭攻擊猛咬，導致該名男遊客受傷，而相關影片也在網路上瘋傳，同時引發動保爭議。

根據《鏡報》報導，從網路上流傳的影片中可以看到，一名被認為是來自印度的遊客，打算在虎園裡與老虎合照留念，他先是拿著老虎的牽繩與老虎並肩行走，隨後訓獸師用棍子命令老虎坐下。

男子就這樣一手牽著老虎的鍊子，一邊配合馴獸師的指令準備拍照，然而他蹲下後，卻突然親暱地伸手摟住老虎後背，嚇得老虎突然爆怒猛撲，轉頭狠咬男子。

該名男性遊客痛得失聲尖叫，現場驚叫聲此起彼落，嚇壞一票圍觀民眾，園區人員則是火速介入，所幸男子僅受到輕傷，但整個驚悚瞬間也被一旁遊客拍下。

影片曝光後，引發普吉島老虎王國等野生動物園區動保問題與旅遊道德的爭議。知名旅遊網站Tripadvisor稱，在老虎王國「可以享受一生難得的體驗，能與老虎見面、玩耍以及合照」。

對此，泰國動保團體「泰國野生動物之友基金會」（Wildlife Friends Foundation Thailand）則呼籲停止虐待大型貓科動物，強調「這樣的殘酷行為必須停止，為了動物的安全，也為了人類自身的安全」。

有網友指出，老虎天生不喜歡被碰觸下半身與後背，而男子拍照時還不斷撫摸該部位，可能因此惹怒老虎，才會發動攻擊。

事實上，這類景點為了讓遊客靠近猛獸，經常會對猛獸施打鎮定劑，只為訓練成「觀光道具」。牠們不但被關在狹小空間、遠離自然習性，更常被迫面對嘈雜環境與高頻率接觸，身心都處於極大壓力。