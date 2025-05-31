馬克宏：放任俄奪烏克蘭領土　對台灣構成風險

▲法國總統馬克宏30日晚間出席新加坡的「香格里拉對話」安全論壇 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）30日晚間出席新加坡的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）安全論壇，對美國及印太多國提出警告，直指若為了強化亞太防線而選擇「放棄烏克蘭」，將對台灣及整個亞洲地區帶來潛在風險。

根據《美聯社》報導，馬克宏與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等多國高層領袖與防務官員週末齊聚新加坡，參加這場亞太區最具代表性的防務對話。馬克宏在論壇演說中指出，若國際社會放任俄羅斯在沒有遭到反制的情況下侵佔烏克蘭領土，將對全球秩序構成威脅，並可能對亞洲產生連鎖效應。

馬克宏直言，「如果我們認為可以允許俄羅斯奪取烏克蘭部分領土，不受任何限制、任何約束或任何全球秩序的反對…台灣會發生什麼事？」

《路透社》指出，這番發言正值美國考慮調整其全球軍力部署，傳出可能從歐洲部分撤軍，轉而強化印太地區防線。馬克宏對此提出強烈保留，強調一旦美方對烏克蘭的支持出現鬆動，將在面對中國可能對台動武的情境下，削弱其在國際上的嚇阻力與信用。

馬克宏過去曾多次呼籲歐洲應提升戰略自主性，避免在全球重大議題上過度依賴美國。這回在香格里拉對話中，他再度重申維護烏克蘭領土完整的重要性，不僅是對歐洲的責任，也關係到印太區域的安全與穩定