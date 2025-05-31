泰狼父開「N號房」賣兒童色情片！主角竟是11歲兒子　強逼露下體

▲男子上網販售兒童色情片，其中主角竟是他11歲的兒子。（圖／翻攝自民意報，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國警方日前破獲一起兒童性剝削案，一名42歲男子蘇德拉（化名）涉嫌在網路上設立秘密群組，專門分享兒童色情內容，而性愛片的主角竟是自己的11歲的親生兒子，毫無人性。

根據《民意報》報導，42歲嫌犯被指控逼迫自己年僅11歲的兒子拍攝不雅影片，並在網路上販售牟利。警方5月30日突襲蘇德拉位於董里府的住處，將其逮捕，並查扣了5台手機等相關證物，同時也在家中搜出不雅影片中男童所穿著的相同衣物。

警方表示，蘇德拉涉嫌成立一個「秘密群組」，專門分享兒童色情內容，並向會員收取100到200泰銖（約新台幣91至182元）不等的費用。為了蒐集證據，警方臥底潛入該群組，赫然發現其中竟有蘇德拉年僅11歲兒子露出生殖器的全裸影片，內容不堪入目，因此立即將法院申請搜查令。

蘇德拉落網後坦承犯行，他承認確實讓兒子拍攝裸照和影片，然後PO到群組中，吸引有特殊癖好者付費觀看完整版，但開始沒多久就被抓。

警方依據相關法律，包括「為自己或他人性剝削兒童並持有兒童色情製品」、「傳播兒童色情製品」以及「以商業目的製作或傳播兒童色情製品」等罪名，將蘇德拉移送法辦，全案正深入調查中。

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