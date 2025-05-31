泰18歲少年聲稱「遭變性大姊姊性侵」！亂刀刺死對方　真實動機曝

▲普瓦儂遭人殺害棄屍荒野。（圖／翻攝自Facebook／ร้อยเอ็ดทันข่าว，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國又發生變性女子遭人殘殺的命案，東北黎逸府一名32歲變性人遭到18歲少年持刀砍殺後，棄屍荒野。少年被逮後聲稱，是因為死者企圖性侵他，為了自衛才會動手。然而死者的叔叔卻表示，她最近靠賭博賺了數萬泰銖，嫌犯有可能是謀財害命。

根據The Thaiger報導，32歲變性女子普瓦儂（Phuwanon Kamonphard）被發現身中多刀陳屍在樹林。她的胸部、背部、頸部皆有刺傷，額頭與腿部也有明顯割傷，現場則留有一把長達30公分的刀子，疑似為凶器。

警方獲報後趕往現場，並在屍體附近發現死者的背包與機車。包包裡有一些私人用品與3456泰銖（約新台幣3152元）的現金。

事發後，18歲少年阿努瓦（Anuwat）向當地社區的官員自首，坦承行兇。阿努瓦隨後被逮，但他聲稱，是因為普瓦儂對他上下其手，甚至性侵，才會失控犯案，持刀攻擊對方，並將屍體遺棄在現場。

阿努瓦向警方表示，是普瓦儂主動約他見面，並在見面時猥褻性侵他。不過，死者的叔叔則向警察透露，普瓦儂最近透過網路賭博賺進數萬泰銖，懷疑這才是真正的行兇動機。

死者的朋友Cherry也向媒體表示，普瓦儂是一名化妝師，案發當天曾告知她要到火箭節活動幫舞者化妝。Cherry還說，曾多次看到普瓦儂與阿努瓦視訊，雖然不清楚兩人是否為情侶，但看來關係非常親密。

警方隨後帶嫌犯回到案發現場進行犯罪模擬，並將他帶回警局進一步訊問。儘管阿努瓦供稱，犯案動機為自衛，但警方懷疑其中可能涉及感情或金錢糾葛。

另一方面，泰國芭達雅4月才發生類似事件，一名變性女子遭中國籍男子殘忍殺害，兇手甚至還將死者的屍體剖開，把內臟與胸部的矽膠挖出，最終在試圖搭機逃離泰國時遭到逮捕。