柬埔寨「匯旺集團」洗錢天堂！自創加密貨幣　幫詐團洗1300億元

▲柬埔寨企業「匯旺集團」去年發行自有加密貨幣，並聲稱該幣是與美元掛鉤，不會受司法單位的凍結令影響。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國上月底宣布，將柬埔寨企業「匯旺集團」列為重大洗錢機構。匯旺集團表面上專門提供行動支付服務，但實際上是全球最大的「線上黑市」之一，更是許多詐騙集團的洗錢天堂，甚至提供客製化中介服務、推出加密貨幣，涉入金額高達40億美元（約新台幣1300億元）。

根據《紐約時報》報導，美國財政部表示，匯旺集團（Huione Group）及其關係企業自2021年8月起透過一連串複雜操作，協助不法分子轉移鉅額資金，對象包括北韓國營駭客組織「拉撒路集團」（Lazarus Group）以及在亞洲活躍的詐騙團夥。

單是與北韓駭客相關的資金，就高達近4000萬美元（約新台幣13億元）。美國財政部補充說，目前匯旺集團並未與美國金融機構有直接銀行往來。

《紐約時報》調查報導指出，許多線上詐騙集團利用虛假投資或其他手法騙取受害者金錢，再透過匯旺及其關係企業將資金偷偷轉移到海外，避開警方與銀行的反洗錢部門監控。

匯旺表面上經營飯店、餐廳與超市常見的掃碼支付服務，實際上旗下另有公司專門替洗錢客戶牽線中介。匯旺其中一家子公司還經營一個線上黑市平台，平台上有數千個Telegram聊天室，專門牽線詐騙犯與資金搬運者；另一家公司則更直接參與資金洗白作業。

此外，匯旺旗下某間公司的董事，正是柬埔寨總理洪森（Hun Sen）的堂兄洪托（Hun To）。

區塊鏈分析機構Elliptic指出，匯旺的線上黑市是全球最大的非法網路交易平台，去年還發行了自有加密貨幣，並聲稱該幣是與美元掛鉤，不會受司法單位的凍結令影響，自2021年以來，相關的加密貨幣交易規模已達268億美元（約新台幣8720億元）。

Elliptic共同創辦人羅賓森（Tom Robinson）直言，「我認為這對匯旺來說是一記重擊。這等於是把他們徹底切斷在美國金融體系中的生存空間。」

儘管美方動作頻頻，但截至5月為止，該平台仍有不少聊天室持續活躍；Telegram聲稱已刪除部分頻道，但整體平台仍持續運作。

截至目前，匯旺尚未對美方制裁作出回應。不過，該公司去年已因柬埔寨央行撤銷其支付執照，轉而尋求在日本與加拿大設立新據點。

美國財政部此次提出新規，禁止美國銀行與匯旺集團及其附屬企業開立或維持帳戶，並要求各金融機構加強審查任何與匯旺有關的交易。新規將刊登於《聯邦公報》，並展開30天意見徵詢，正式實施後，將全面封鎖匯旺的美元通道。