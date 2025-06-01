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星巴克前執行長60億超級遊艇　通過荷蘭狹窄運河「幾乎貼牆航行」

星巴克前執行長打造60億超級遊艇　通過荷蘭狹窄運河「幾乎貼牆航行」

▲「Pi」豪華遊艇緩緩通過荷蘭狹窄運河，幾乎貼著岸邊滑行，畫面驚險萬分。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

這根本是現實版的「航海王」！美國連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）前執行長霍華舒茲（Howard Schultz）所擁有的超級遊艇「Pi」，近日被目擊穿越荷蘭一條狹窄運河，與岸邊建築幾乎「擦身而過」的畫面讓人看了捏把冷汗。這艘價值高達1.5億英鎊（約新台幣60億元）的「海上巨獸」，不只豪華內裝驚人，還曾榮獲「年度遊艇」殊榮！

從社群平台的照片可見，這艘超級遊艇「Pi」緩緩通過荷蘭南部沃布魯赫（Woubrugge）運河的過程，遊艇高聳於村莊建築之間，兩艘輔助船左右護航，船員們在岸邊全神貫注指引路線。當地橋梁也特別開啟約40分鐘，讓「Pi」順利通過，預計航向阿爾芬市（Alphen aan den Rijn）。

據英國《每日郵報》報導，當地時間29日上午，「Pi」在輔助船隻護航下，緩緩行經南荷蘭小鎮沃布魯赫，值得注意的是，這並非「Pi」首次成為焦點。2022年，該船也曾駛入英國康瓦爾郡的法爾茅斯港，並進入當地著名的潘丹尼斯造船廠（Pendennis Shipyard）進行保養。

這艘超級遊艇達254英尺（約77.4公尺）、寬37英尺（約11.3公尺）的超級遊艇，是由荷蘭高端造船廠Feadship打造，曾在2019年摩納哥遊艇展亮相，並榮獲「同級最佳」與「年度動力遊艇」雙獎，價值約1.5億英鎊（約新台幣60億元）。

根據報導，「Pi」內部設備奢華，配備玻璃底游泳池、SPA區、按摩池、海灘俱樂部、直升機起降平台，以及多功能娛樂空間。該船能容納12名賓客與18名船員，續航距離可達4,500海浬，最高航速18節，而現年71歲的霍華舒茲雖非星巴克創辦人，卻是讓這間咖啡店走向全球的幕後推手。他在1980年代購入品牌後，將其從美國西雅圖的一家咖啡豆店打造成橫跨全球的咖啡帝國。

另據《富比士》統計，他目前資產達36.8億英鎊（約新台幣1,480億元），名列全球第209位富豪。從星巴克紙杯走向金光閃閃的航海人生，霍華舒茲的「Pi」再度成為全球焦點，也讓世人再次見識頂級富豪「移動式奢華」的極致境界。

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