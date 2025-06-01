呂秋遠稱「被女方設局」！女醫痛批毫無教化可能：別忘記去結紮

▲呂秋遠律師因捲入私生子風波形象重挫。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

捲入私生子風波的網紅律師呂秋遠，在沉寂多日後於29日晚間在臉書發表長達5000字聲明，指控整起事件皆為女方設局。但網友發現，其提供的對話截圖經刻意剪裁，隱去自身部分訊息，單方面將女方描繪成恐怖情人，此舉反而招致更猛烈的輿論抨擊。對此，眼科醫師黃宥嘉痛批，呂秋遠「看起來毫無悔悟，毫無教化可能」，應該去做輸精管結紮手術。

黃宥嘉昨（5月30日）在臉書發文感嘆，身為律師界老江湖的呂秋遠會被設計？通常是愛情沖昏了頭的人才會被騙被設計吧？怎麼不寫個愛情小說來看看？難道是因為不這樣寫，騙不了下一個女生？「所以要用力踩生母，把所有錯歸給生母，這種手段，老掉牙。」

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黃宥嘉也奉勸呂秋遠，「看任何科別都不要忘記去泌尿科諮詢輸精管結紮手術。看起來毫無悔悟，毫無教化可能。人命關天的問題不是只在法院，在社會上也非常重要！」

巴毛律師昨也在臉書發文痛批，受精卵律師發表了一大篇悲情文，試圖塑造自己是被害者、被勾引的可憐形象，在內容中不斷指責女方有問題、行為怪異。這令他質疑，如果一開始就覺得對方不對勁，正常人應該會保持距離才對，為何呂秋遠卻「勇往直前地製造了受精卵」？

巴毛律師還特別針對錄音證據的部分提出強烈質疑，因為呂秋遠身為家事律師，難道不知道在家事訴訟中最難取得相關證據，而錄音往往是最佳方式，並強調這種錄音本來就是合法的。

文中還嚴厲批評該律師將受精卵一詞掛在嘴邊，卻又裝作受害者的行為「很噁心」，認為他不該將過錯全推給女方。巴毛律師點出，即便女方真有問題，選擇無套性行為的決定權在於這位「已經50幾歲」的律師自己。他反駁呂秋遠指責女方不為孩子著想的說法，指呂還把小孩當成沒感情的受精卵，更表示，對比呂之前將老來得子稱為「天大喜事」，如今「這篇文看起來矯情無比又噁心」。

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