三峽車禍「賠償金恐破3千萬」！律師憂：肇事翁遺產恐不夠賠

▲三峽車禍肇事者78歲老翁余文正魂斷端午節，變成整起事故的第4名死者。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市三峽區北大國小附近，在5月19日下午發生嚴重車禍，78歲的余文正開車暴衝，高速撞上正好下課行經該處的學童與家長，造成3死1命危11傷慘劇。後來，余文正被送往亞東醫院救治，並於昨日（5月31日）上午因多重器官衰竭不治身亡。對此，律師楊儒樵擔憂「由於死傷受害者多達14人，老翁名下遺產恐會不夠賠」。

回顧此案，在事發當天，余男從苗栗北返，回家前曾致電妻子，表示自己即將到家，但他下了三峽交流道後，在國際二街、大學路一帶繞行數圈，最後臨停在國際二街，走到鄰近的龍恩公園放置植栽與肥料，隨後在北大國小附近的國成街通學巷撞上1單車、3輛機車及行人，釀成3死12傷悲劇，其中多人為國中學生。

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財團法人犯罪被害人保護協會新北分會，已在案發當周指派律師以最速件向新北地院聲請完成假扣押程序，提供被害人及家屬訴訟協助。不過，據《自由時報》報導，律師楊儒樵表示，犯罪被害人保護協會向法院聲請假扣押余文正名下所有不動產、存款過後，其家屬不能轉移遺產，必須拿來抵償被害人所有理賠；被害人除了能獲得汽車強制責任險200萬外，只剩下余文正名下遺產，但此案不含肇事者、死傷受害者多達14人，估算賠償金額恐超過3000萬新台幣，不排除會超過余文正名下遺產，被害者最終分配到的賠償金可能會不夠。

律師余韋德也說到，我國民法已改為「全面限定繼承」，繼承人繼承余文正的遺產後，須在遺產範圍內，依被害人債權金額比例賠償；若家屬選擇拋棄繼承，也可由家屬選定或利害關係人向法院聲請「遺產管理人」，清點余文正留下的遺產，再依照比例進行賠償。

新北市教育局長張明文指出，已有民間企業和愛心人士捐款幫助受害學生。據悉，目前已有企業界捐款，而正隆關懷兒童基金會捐了200萬元、鄭火田慈善基金會也捐出100萬元，正隆公司顧問則捐款300萬元款項，給予罹難者家庭緊急慰助金，並對受傷學生提供醫療補助與復健支持，盼傷者早日康復。

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