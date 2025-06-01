燒烤店蒜頭整箱被拿走！店家PO影要求「出面處理」...結果超無奈

▲老翁未經同意抱走店家整箱蒜頭，店家報警得知，竟已經分送給親友，老人有失智證明，店家很無奈。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

桃園市觀音區一家燒烤店於昨（5月31日）日上午失竊整箱蒜頭，後續店家調閱監視器後發現，蒜頭原來是被一名老翁取走。由於蒜頭的量十分大，又是店家特意從南部購買入手的，這也讓店家氣得貼出影片，要求認識該名老翁的人幫忙轉達「出面處理，否則報警」。

一名網友在臉書社團「草漯黃昏市場」上傳影片，影片中，可以看到一名老翁在31日上午7點多的時間，直接進入一個攤位內，逕自抱走一整箱的大蒜。

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該名發文網友表示「您沒經過我們同意抱走我們整箱的蒜頭，麻煩認識的人請告知，我們認得您！！麻煩請您出面處理！不然我們將上警局提告。」原PO也提到「我們小本生意，還有3個小朋友要養，不知您有什麼特殊需求有如此行為？」

不少網友在看到影片後，就有人留言「這麼多蒜頭，是怕吸血鬼嗎？」也有人留言說「看樣子這是雲林的大蒜，難怪讓人忍不住。」還有網友怒斥：「沒經過同意就偷別人東西，實在太誇張！」「別人重要食材被整箱乾走，真的會讓人哭。」

也有網友認為，該名老翁行竊時四處張望，顯然是預謀犯案，不只是偷竊，更讓人擔憂其他攤位是否也可能成為下個目標。而發文網友也提到，其實自己早有察覺該名老翁形跡詭異，先前老翁造訪攤位時，都會在攤位四周來回查看，這次更直接出手搬走整箱食材。

原PO也在留言區提到，被偷的蒜頭數量不少，是她南下採買後專程運回備貨，沒想到如今卻莫名遭人竊取。

而根據《中時新聞網》報導指出，後續該名網友有提到，警方後來有與老翁的女兒取得聯繫，而老翁的女兒則是出示證明，表示老翁有失智情況。而至於遭老翁抱走的大蒜，已被老翁全數分送給親友，如此情況也讓店家感覺到非常無奈。

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