　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

燒烤店蒜頭整箱被拿走！店家PO影要求「出面處理」...結果超無奈

▲▼ 。（圖／）

▲老翁未經同意抱走店家整箱蒜頭，店家報警得知，竟已經分送給親友，老人有失智證明，店家很無奈。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

桃園市觀音區一家燒烤店於昨（5月31日）日上午失竊整箱蒜頭，後續店家調閱監視器後發現，蒜頭原來是被一名老翁取走。由於蒜頭的量十分大，又是店家特意從南部購買入手的，這也讓店家氣得貼出影片，要求認識該名老翁的人幫忙轉達「出面處理，否則報警」。

一名網友在臉書社團「草漯黃昏市場」上傳影片，影片中，可以看到一名老翁在31日上午7點多的時間，直接進入一個攤位內，逕自抱走一整箱的大蒜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名發文網友表示「您沒經過我們同意抱走我們整箱的蒜頭，麻煩認識的人請告知，我們認得您！！麻煩請您出面處理！不然我們將上警局提告。」原PO也提到「我們小本生意，還有3個小朋友要養，不知您有什麼特殊需求有如此行為？」

不少網友在看到影片後，就有人留言「這麼多蒜頭，是怕吸血鬼嗎？」也有人留言說「看樣子這是雲林的大蒜，難怪讓人忍不住。」還有網友怒斥：「沒經過同意就偷別人東西，實在太誇張！」「別人重要食材被整箱乾走，真的會讓人哭。」

也有網友認為，該名老翁行竊時四處張望，顯然是預謀犯案，不只是偷竊，更讓人擔憂其他攤位是否也可能成為下個目標。而發文網友也提到，其實自己早有察覺該名老翁形跡詭異，先前老翁造訪攤位時，都會在攤位四周來回查看，這次更直接出手搬走整箱食材。

原PO也在留言區提到，被偷的蒜頭數量不少，是她南下採買後專程運回備貨，沒想到如今卻莫名遭人竊取。

而根據《中時新聞網》報導指出，後續該名網友有提到，警方後來有與老翁的女兒取得聯繫，而老翁的女兒則是出示證明，表示老翁有失智情況。而至於遭老翁抱走的大蒜，已被老翁全數分送給親友，如此情況也讓店家感覺到非常無奈。

延伸閱讀
呂秋遠稱「被女方設局」　女醫痛批毫無教化可能：別忘記去結紮
大姑一手包辦年菜　體諒弟媳不設「媳婦規矩」：誰講我打他嘴巴
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 2 2276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
印度男斬首嫂嫂！　「提頭顱逛街」路人全嚇壞
快訊／屋頂刷油漆…士林男突猝死
孫中山孫女孫穗瑛逝世　享嵩壽103歲
44歲如花罕露面！　貼臉胡瓜畫面全被拍
LINE「1功能」超容易按到！一票嫌多餘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

社會上的意外不單純　世新原創影集《惡靈世界》今晚揭密

睡前吃「1水果」改善睡眠障礙！研究證實：4周就見效

錄取陽明交大醫學系　PO學習歷程「被抓包造假」GG了！系辦回應曝

忘記動作、眼神放空「李珠珢紅什麼？」　粉絲點2優勢無敵

「若櫻壽司」全台倒閉！網揭「團滅關鍵」：吃1次就再也沒去了

燒烤店蒜頭整箱被拿走！店家PO影要求「出面處理」...結果超無奈

台人5月「被騙走87億」　最多人被1手法騙

被控刪實驗室爆炸影片　再興中學：代學生保存供調查之用

東京旅遊收「親戚代購清單」　他1原因難拒絕：扛4罐洗髮精回台

旅客要求調高空調溫度不成「罵車長垃圾人渣」　台鐵：協助提告

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

池昌旭高雄當MC　大秀中文：水辣～

超熱血《戲說台灣》搖滾版　爆笑魔性旁白網友敲碗續集

【端午節改立車？】台南小客車突失控！　90度側翻躺在路中央

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【兇手是誰？】爸查不明番茄齒印遭萌娃用「醉漢式」拒檢

社會上的意外不單純　世新原創影集《惡靈世界》今晚揭密

睡前吃「1水果」改善睡眠障礙！研究證實：4周就見效

錄取陽明交大醫學系　PO學習歷程「被抓包造假」GG了！系辦回應曝

忘記動作、眼神放空「李珠珢紅什麼？」　粉絲點2優勢無敵

「若櫻壽司」全台倒閉！網揭「團滅關鍵」：吃1次就再也沒去了

燒烤店蒜頭整箱被拿走！店家PO影要求「出面處理」...結果超無奈

台人5月「被騙走87億」　最多人被1手法騙

被控刪實驗室爆炸影片　再興中學：代學生保存供調查之用

東京旅遊收「親戚代購清單」　他1原因難拒絕：扛4罐洗髮精回台

旅客要求調高空調溫度不成「罵車長垃圾人渣」　台鐵：協助提告

陳奕迅高雄最終場開唱！　突鞠躬道歉歌迷：是我不好

醫推孕期「穴位調養」舒緩不適　自製「1茶飲」緩解孕吐

陸小學生組出「筆槍」　射程達4公尺「射倒水瓶」

感動黃國昌挺罷瑤「未來加入民眾黨」？　賴苡任：這是私人感情

社會上的意外不單純　世新原創影集《惡靈世界》今晚揭密

睡前吃「1水果」改善睡眠障礙！研究證實：4周就見效

專訪／9歲女兒敲窗撒嬌！周渝民罕見曬娃「拒絕老婆探班」原因曝光

錄取陽明交大醫學系　PO學習歷程「被抓包造假」GG了！系辦回應曝

手握不明物+咆哮拒檢！超商男客遭警上銬　提9萬國賠遭駁回

《魷魚3》更殘暴了！遊戲關卡公開「滿地都是血」　李政宰痛苦：為何不殺我

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

生活熱門新聞

4縣市強風特報！南部雷雨、陣雨連發

台男世壯運跳水炸出驚人水花　身分被認出

爆啦啦隊當小三！李怡貞事務所被永久歇業

全台降溫下3天！　滯留鋒面要來了

快訊／8級強風擴大　午後全台變天「雨最多」地區曝

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

尋找「桃園2位善良妹妹」　醫感動：希望可以私訊我

獨／台幣強升+產季　龍蝦價格近腰斬

鋒面掃全台！　大範圍降雨時間曝

高溫炸裂飆36度　下周滯留鋒面盤據「連2天一片橘黃」

李怡貞怒「正宮說我講不夠多」！小三曬內褲畫面曝

婚禮遲到、拿喜餅沒給錢！友人竟「厚臉皮回1句」

北市私中學生做實驗爆炸「頭臉20%燒傷」　家長控校方要求刪影片

三峽車禍「賠償金恐破3千萬」！肇事翁遺產恐不夠賠

更多熱門

相關新聞

日本連鎖拉麵店「天下一品」驚傳大規模倒閉！

日本連鎖拉麵店「天下一品」驚傳大規模倒閉！

日本拉麵連鎖店「天下一品」大規模閉店的消息在社群媒體上引發熱議。這家以濃郁雞骨湯底著稱的老牌名店，近日透過公告證實將於6月底關閉首都圈至少10間分店，包括澀谷店、田町店、目黑店、新宿西口店、吉祥寺店、池袋西口店、蒲田店、川崎店、大船店及大宮東口店。在拉麵業界面臨激烈競爭與原物料、人事成本高漲的雙重壓力下，業內人士分析「加盟店解約」可能是這波天下一品閉店潮的主因。

「1油品」超毒！醫警告「害心梗、糖尿病」

「1油品」超毒！醫警告「害心梗、糖尿病」

會考剛結束「補習班就爆滿」！她見現狀傻眼

會考剛結束「補習班就爆滿」！她見現狀傻眼

以為理工男友是暖男！她見手機跳出「外送妹」崩潰

以為理工男友是暖男！她見手機跳出「外送妹」崩潰

「1銅板食物」是健康神器！醫：每家餐桌都該出現

「1銅板食物」是健康神器！醫：每家餐桌都該出現

關鍵字：

草漯黃昏市場周刊王

讀者迴響

熱門新聞

金錢豹酒店女將假釋　被害家屬給「生路」

台中髮型師忍不住口交男客人　傳訊：先跟你說抱歉

阿喜脫光「被拍上空無碼照」側胸全外露

限今天！7-11咖啡買7送7、全家10杯下殺

快訊／2男大生今晨騎車自撞雙亡　監視器影片曝

4縣市強風特報！南部雷雨、陣雨連發

台男世壯運跳水炸出驚人水花　身分被認出

爆啦啦隊當小三！李怡貞事務所被永久歇業

副駕駛國道上睡覺挨罰！警方解釋

全台降溫下3天！　滯留鋒面要來了

快訊／8級強風擴大　午後全台變天「雨最多」地區曝

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

尋找「桃園2位善良妹妹」　醫感動：希望可以私訊我

獨／台幣強升+產季　龍蝦價格近腰斬

舅舅深情照顧外甥長大！法官動容裁准收養

更多

最夯影音

更多

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面