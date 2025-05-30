女兒考上哈佛因川普禁令恐夢碎　藍議員籲賴清德：別袖手旁觀

▲市議員林金結。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）22日宣布撤銷哈佛大學招收國際學生的資格，且立即生效，未料，國民黨新北市議員林金結29日在臉書透露，女兒原已被哈佛錄取，但遭到川普禁令影響，讓他感嘆「教育，不該成為政治報復的工具」，林金結也呼籲賴政府，對此事不能袖手旁觀，總統賴清德應該出來呼籲美國，一起解決這樣政治的紛爭。

林金結在臉書上指出，這幾天，他的心很沉重，他收到女兒轉來的一封信，是來自墨爾本大學的關心。他們關心並追蹤美國對哈佛大學國際學生簽證政策的變動，願意協助因為美方突如其來的決策而陷入困境的學生。但這封信裡沒有答案，只有「我們正在處理中」的無奈。

林金結說明，他的女兒原本要在今年七月初前往哈佛大學，展開她人生夢寐以求的一頁。她努力了好多年，熬過考試、申請、面試、等待，終於被這所世界頂尖學府錄取。原以為接下來要面對的是學術挑戰，沒想到最難的，竟是跨過國界的那一步。

林金結表示，川普政府因政治考量，撤銷哈佛的國際學生招生資格，等同斷了全球學子的留學之路。不只是他女兒，數千名懷抱夢想的年輕人，如今簽證停擺、錄取失效、前途未卜。身為父親，他忍不住想問，當孩子辛苦築夢，卻因國際形勢被犧牲，誰來保護他們的希望？教育，不該成為政治報復的工具。學術自由，也不該被行政命令輕易踐踏。

林金結今天受訪也再次強調，我國政府也應該站出來支持我國考上哈佛大學的學生，賴清德也應該出來呼籲美國，一起解決這樣政治的紛爭，讓台灣考上哈佛的學生完成他們的夢想，政府不可以袖手旁觀。

