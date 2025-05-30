法院擋下貿易浩劫！川普對等關稅「被判違法」　重大影響一次看

▲法院28日裁定川普無權透過IEEPA頒布新關稅政策。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

美國國際貿易法院28日裁定，川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收全面關稅屬違法行為，推翻了川普政府對中國、加拿大和墨西哥課徵的芬太尼關稅，同時下令政府撤銷4月2日頒布的「解放日」關稅。儘管相關裁決不適用於基於其他法律制定的鋼鐵、鋁材與汽車零部件等行業性關稅，但裁決依舊削弱了川普政府以關稅為談判籌碼的策略，並對全球貿易格局產生深遠影響。

這對美國貿易會產生多大影響？

BBC引述美國海關數據指出，自今年2月以來，川普援引IEEPA對中國、墨西哥和加拿大實施的芬太尼關稅已為美國帶來118億美元的收入，而自4月起針對所有進口商品徵收10%基本關稅，也為美國創造了12億美元收入。另外，不受此次裁決影響的金屬與汽車零件關稅，以及川普任內對中國徵收、未依IEEPA正當化的關稅，則分別貢獻33億與234億美元。

儘管當前數據僅為過去數月統計，投資銀行高盛估計，被撤銷的關稅若持續實施，全年可貢獻近2000億美元收入。資本經濟學分析，裁決將使2025年的平均外部關稅從15％大幅降低至6.5％，削弱川普主打的貿易保護政策，但這一稅率仍高於2024年的2.5%，並可能刷新自1970年以來的最高紀錄；而若維持15%的原定水準，則將創下自1930年代以來的歷史新高。

這對任何貿易協議意味著什麼？

川普自頒布新關稅政策以來，便持續利用關稅作為籌碼，與受影響的國家進行談判。上周末，在川普威脅要根據IEEPA將對歐盟的關稅提高至50%以後，歐盟便迅速加強了與白宮的談判，但部分分析人士認為，美國國際貿易法院的裁決可能會讓各國放緩腳步，不再急於和美國達成協議，認為在白宮對裁決提出上訴前，等待事態發展再做出任何貿易讓步，以達成協議，會更為謹慎。

這對全球貿易意味著什麼？

美國貿易法庭的裁決引發全球股市正面反應，市場期待這可能緩解全球貿易壓力，並改善原本預估下滑0.2%的2025年全球商品貿易表現。然而，專家普遍認為，儘管裁決可能帶來短期利多，但貿易不確定性仍在，世界貿易組織（WTO）早前已警告，川普關稅政策使全球貿易前景「急劇惡化」。

儘管如此，分析人士指出，川普可能尋求其他法律依據重新實施關稅，如1974年《貿易法》第301條，授權美國貿易代表應對「歧視性」外國行為。川普也威脅對藥品與半導體等產業加徵關稅，即使無法再依IEEPA執行，仍可能透過其他方式推動。顧問公司TS Lombard分析師直言，「川普的貿易戰遠未結束。」