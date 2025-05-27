科技男年薪150萬！嬌妻卻偷吃月薪2.8萬鮮肉　「不戴套」變鐵證

▲科技男年薪150萬元，妻子卻與月薪2.8萬元的鮮肉發生婚外情。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名阿祥（化名）與妻子小喜（化名）結婚多年，沒想到妻子竟在外找了個男友阿牛（化名），更是將阿牛帶回住處過夜，讓阿祥感到身心俱疲，將2人一起告上法院。台北地院審理後，判2人須連帶賠償35萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿祥與小喜2000年結婚，2人婚後在新北某處同居，不過婚後生活並不和睦。小喜後來下載了交友軟體，認識男子阿牛以後，雙方很快便確認關係，彼此之間以「老公」、「老婆」及「親愛的」稱呼，且阿牛還會到小喜家中過夜。

小喜跟阿牛除了交往、同居以外，還會透過通訊軟體討論性行為的細節，包含「不然就買保險套」、「你不是怕懷孕」、「你不是不帶套（戴套）的嗎」以及「你說你不喜歡」等話語。

阿祥發現妻子出軌，頓時感到情緒崩潰，氣得將2人告上法院，求償100萬元精神撫慰金。對此，小喜則是出言辯稱，2人的婚姻關係並不和睦，她長期遭到阿祥情緒勒索，且阿祥的控制慾極強，生活中會高頻率要求她即時告知所在地點，並且現場視訊或語音，導致她的日常生活、醫療安排受到干擾，夫妻間的信任蕩然無存。

▲科技男年薪150萬元，妻子卻與月薪2.8萬元的鮮肉發生婚外情。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



此外，小喜還說，她與丈夫分隔2國、聚少離多，多年下來已經沒有實質共同生活，夫妻情誼在生活摩擦及阿祥長年忽視的情況下，已經消磨殆盡。直到2024年2月間，她與丈夫重新取得聯繫，並且開始協商離婚細節，阿祥還將她放在家中駐所內的物品丟棄，可見阿祥不否認夫妻情誼已蕩然無存。

阿牛對此則辯稱，自己是透過交友軟體認識小喜，交友軟體的頁面上並無顯示婚姻、家庭成員情況，且小喜從未提過自己的已婚身分，他無法得知小喜已婚的事實。

不過，台北地院法官審理後認為，阿牛曾數度到小喜家中過夜，而小喜家中有擺放婚紗照、旅遊合照，以及阿祥的碩士論文、貼身衣物等物品，阿牛不知小喜已婚等說法不足採信。

台北地院法官考量雙方的生活、家庭經濟情況，考量阿祥在科技業任職、年薪150萬，以及小喜無業、阿牛月薪2.8萬等條件後，認為賠償35萬元為適當，超出的部分無理由，最終判小喜、阿牛須連帶賠償35萬元，全案仍可上訴。