控妻出軌軍人合照放閃「一家人」　夫獄中被戴綠帽氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）在他因案入獄服刑期間，與現役軍人、國中學長阿強（化名）發生婚外情，兩人還在IG曬出合照，並配文為「一家人」，讓他無法接受，憤而決定對他們提告求償50萬1000元。雖然小美和阿強矢口否認發生婚外情，但並未獲得高雄地院法官採信，日前仍被判處應連帶賠償人夫10萬元較為適當。

▲人夫控訴，妻子小美趁他在獄中服刑，竟與學長阿強發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他在2023年2月間因案入獄服刑至今，沒想到入獄僅僅2個月，妻子小美（現已離婚）就與國中時的學長阿強重逢，進而發展出婚外情，他們在同年5月於IG公然發表合照，並配文「一家人」，小美甚至在個人IG主頁標註阿強的帳號，然後在帳號旁邊加上鑽戒及愛心等符號，標示對方為戀人。

更讓人夫崩潰的是，小美在同年7月間透過通訊軟體向他的母親（小美的婆婆）坦承，已經另外結交男友，他自認配偶權受到侵害，因而決定向小美、阿強提告求償50萬1000元。

小美和阿強則雙雙否認發生婚外情，他們辯稱，阿強是同性戀者，兩人情同姊妹，才會在合照配文為「一家人」，小美在個人IG主頁的標註，只是隨意使用貼圖，並非代表兩人是戀人。至於打電話給婆婆坦承有男友這件事，小美堅稱當時只是在說氣話，不是事實。

不過，高雄地院法官檢視小美與婆婆的對話紀錄全文，發現小美除了坦承有另交男友、住男友家，還強調自己在外面沒有越界，「我分寸都在」，如果她當時是故意要氣婆婆，應當無須進一步解釋沒有越界、沒有發生性行為、沒有長期住男友家等事情，來淡化自己的行為，避免婆婆誤會。

至於小美與阿強的關係，法官表示，阿強雖然有拿出某位男性的背影合照，聲稱該男子是自己的前男友，但真實性及前男友身分受到人夫質疑，他卻沒有對此進一步舉證，因此也沒有採信他的說詞。

最終，法官認定阿強是在明知小美已婚的情況下，仍與小美展開交往，確實侵害到人夫的權益，考量到雙方的身分、地位、經濟狀況等因素後，判兩人應連帶賠償人夫10萬元較為適當，全案仍可上訴。