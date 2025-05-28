夫傳「愛妻守則」為小三守身　正宮被騙離婚見對話氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）外遇女會計小花（化名），還用話術誘騙她離婚，後來她無意間看見阿哲手機中的對話紀錄，兩人互傳「愛妻守則」、「阿哲要成為寵妻魔人」等曖昧訊息，她這才驚覺丈夫其實早在離婚之前就外遇了，憤而對兩人提告求償20萬元。台南地院新市簡易庭法官日前審理之後，判阿哲和小花應賠償人妻15萬元較為適當。

▲人妻控訴阿哲不僅外遇、騙離婚，還為了小三守身。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，阿哲2024年3月間聲稱認識女會計小花，決定將工作帳務改交給小花負責，同年4月起就開始夜不歸宿，接下來2個月內僅回家3、4次，同年7月又以要創業需要貸款，擔心周轉不靈負債會拖垮家庭等理由，誘騙她答應離婚。

由於人妻不是真的要離婚，所以辦理完手續之後，兩人仍住在一起，過了幾天，她無意間看見阿哲手機中的對話紀錄，發現阿哲不僅將小花的名稱設定為「老婆」，兩人還互相傳送「愛妻守則」、「阿哲要成為寵妻魔人」等曖昧訊息，阿哲甚至為了小花守身不亂來，她這才驚覺阿哲其實早在離婚之前就外遇了，於是決定對兩人提告求償20萬元。

面對人妻的控訴，阿哲和小花經過法院合法通知均未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台南地院新市簡易庭法官認為，從現有證據看來，阿哲在辦理離婚登記之前，就與小花發展出不正當交往關係，而且從對話紀錄看來，小花當時明顯知道阿哲是有家庭之人，兩人的行為確實侵害到人妻的配偶關係身分法益，且情節重大，最終判兩人應連帶賠償15萬元給人妻，全案仍可上訴。