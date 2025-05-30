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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國防部長董軍缺席香格里拉對話　僅派解放軍國防大學代表團參加

▲▼中國大陸防長董軍。（圖／路透社）

▲大陸國防部長董軍。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

第22屆香格里拉對話會（香會）今（30）日晚間在新加坡登場，為期三天。主辦單位估算，來自約40個國家、550名防務高層、安全官員與專家將與會，美國由國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）率團參加，將發表美國「印太新戰略願景」的主題演講。然而，大陸國防部長董軍此次缺席，大陸僅派出解放軍國防大學代表團出席，引起輿論熱議。

▲第22屆香格里拉對話會場外的維安部隊。（圖／CFP）

▲第22屆香格里拉對話會場外的維安部隊。（圖／CFP）

《韓聯社》報導，預計今（2025）年對話會將重點關注美國對亞洲和歐洲的新安全政策、美中競爭以及南海等問題。而長期化的俄烏衝突、最近發生的印巴衝突等也被列為主要議題。

「香會」由英國國際戰略研究所與新加坡國防部共同舉辦，自2002年起，已成為亞太地區最高層級的多邊安全對話平台之一。

此次美國代表團成員包括國防部長赫格塞斯、參謀長聯席會議主席凱恩及印太司令帕帕羅。赫格塞斯預計在5月31日的首次全體會議上發表「美國對印太安全的新戰略願景」的演說，就美國如何在亞洲穩固盟友關係、抗衡中國影響力提出見解。

此外，大陸國防部發言人張曉剛昨（29）日在例行記者會上表示，應邀出席本屆香會的中方代表團由解放軍國防大學組成，並將參訪新加坡軍地機構。至於未由更高層級官員出席本屆香會，張曉剛並未正面回應，僅強調，「中方一貫積極參與具有建設性的各類對話平台，這次將與各方深入交流，有效凝聚共識。」

此前，外界曾關注中美會否在香會期間舉行安全事務雙邊會談，張曉剛表示，「我們會適時發布消息。中方重視中美兩軍關係，對各層級溝通持開放態度，並希望美方切實尊重中方核心利益和重大關切，與中方相向而行，推動兩軍關係健康穩定發展。」

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