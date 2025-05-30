粽子配料最討厭哪個？大票秒點名「這一樣」：不搭硬要塞

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

很多人端午節會買喜歡的粽子，畢竟粽子分南北粽，還有各種不同的配料。就有網友好奇發問，最討厭粽子裡面包什麼料？話題引發熱議，網友火力全開，最多人點名的竟然是「栗子」。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「粽子裡面的嫌惡配料是什麼？」文中舉出幾樣配料，「香菇、魷魚、蛋黃、栗子、花生，都有人討厭」，好奇哪個最不受歡迎？他自己則是投香菇一票「香菇第一名噁心吧？」

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貼文一出，留言瞬間爆量，「栗子跟蝦米最噁」、「肥肉，尤其那種要化不化的」、「蛋黃、栗子、筍角、胡椒都NG」、「包肉就可以了，其他都不用」、「絕對花生 而且很乾那種」、「蛋黃，看到一定挑出來丟掉」、「蛋黃啊，很影響口感」、「香菇肥肉菜脯排行前三。」

也有網友補充其他怪配料，「加鷹嘴豆的也很噁」、「魷魚會香香的 但是口感很不搭」、「肯定是干貝龍蝦，整個就突兀」、「蚵乾吧？我愛吃蚵仔的都覺得它噁心」、「櫻花蝦也算硬，氣味我不喜歡，還會割舌頭」、「大顆的蔥頭（不是紅蔥頭），那種我吐爛。」

其中，最多人點名的則是栗子，「栗子根本詭異」、「栗子，根本邪魔歪道」、「一定是栗子」、「栗子+1，味道根本不搭」、「栗子，甜的東西在裡面就是妖魔鬼怪」、「栗子說第二，誰敢說第一？」「栗子，口感就和糯米完全不搭，硬要塞」、「本來想講蝦米，但第一名是栗子。」