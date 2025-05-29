台越肉粽大PK　移民署邀新住民歡慶端午

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站邀請新住民參與多元文化活動，新住民開心拿著越南粽歡慶端午。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為歡慶端午節，移民署南區事務大隊台南市第一服務站邀請新住民參與多元文化活動，由大台南美姿禮儀造型職業工會安排老師指導製作精油防蚊液，並準備道地台南粽與越南粽供新住民大快朵頤。

「在台灣吃粽子就像在過年，好溫馨！」越南新住民武氏水分享，越南是過年吃粽子，北部的方形粽和南部的長形粽雖然造型有別，但餡料皆為糯米、綠豆及豬肉，配料雖不如台灣粽多元豐富，但口感卻相當Q彈，而且每顆粽子將近一公斤重，紮實份量足供4到6人同時享用，現場新住民品嚐後有感而發表示，對於早已在台灣落地生根的她們，不管是台灣粽或是越南粽，其實都是「家鄉粽」。

由於過去曾有新住民自國外攜帶肉品來台遭罰案例，本次活動也邀請台南市動物防疫保護處出動宣傳大使「豆哥」及「凱娣」到場與新住民同歡，幫助新住民瞭解防範非洲豬瘟重要性。動保處表示，為嚴防非洲豬瘟，檢疫犬除定期在機場執行守護邊境任務，另外也會至各地郵局機動出勤，嗅聞郵包，呼籲新住民朋友千萬不要讓親友從國外寄回含豬肉產品，否則將處以重罰，第一次查獲，將處以新台幣20萬罰鍰，第二次則重罰100萬元！

台南市第一服務站主任林志鴻表示，舉辦多元節慶活動不僅能讓新住民感受濃厚人情味，也可凝聚團結力量，移民署將持續結合地方政府及民間團體辦理活動，搭配外籍通譯並運用多國文宣幫助新住民深入瞭解相關規定，避免一時疏忽而觸犯法規，得不償失！