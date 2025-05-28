日本製鐵每股55美元收購美國鋼鐵！　美握「黃金股」確保主導權

▲日本製鐵擬以每股55美元收購美國鋼鐵。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

外媒最新消息指出，日本製鐵（Nippon Steel）擬以每股55美元、總價149億美元（約新台幣4779億元）收購美國鋼鐵（U.S. Steel），而為了保護國安與確保關鍵產業不落入外資掌控，美方將在交易中設置「黃金股」制度，握有對重大營運決策的否決權。

根據《路透社》報導，共和黨賓州參議員麥考密克（David McCormick）28日證實，日本製鐵與美國鋼鐵將與美國政府簽署「國安協議」（National Security Agreement），保障美方在併購後仍具主導地位。

麥考密克透露，未來公司董事會將由美籍人士占多數，執行長也必須是美國人，「黃金股制度」更讓政府能實質干預董事人選與產能調整等重大議題，防止產線被削減、工作機會流失，這項協議也被視為交易能否過關的關鍵。

▲美國鋼鐵公司位於美國賓州匹茲堡東郊布拉多克的工廠。（圖／達志影像／美聯社）



日本製鐵自2023年12月起即推動收購美鋼，引發美國朝野關注。前總統拜登（Joe Biden）與現任總統川普（Donald Trump）都曾表態反對交易，強調美鋼應維持美資色彩，如今在「黃金股」妥協機制下，併購案有望順利落幕。

川普上週在社群平台上罕見表態支持，稱「計畫中的合作將創造至少7萬個工作機會，為美國經濟挹注140億美元（約新台幣4490億元）」，激勵美鋼股價單日大漲逾20％。

白宮發言人德賽（Kush Desai）也證實，川普總統預計29日將前往賓州一家美國鋼鐵工廠參訪，宣示他對「美國鋼鐵、美國工作機會」的支持立場。

相較之下，前總統拜登政府今年1月則曾以國安為由正式封殺該交易，引發兩家公司提告，指控審查過程不公，白宮則駁斥此說法。

根據美國外資投資審查委員會（CFIUS）審查時提出的初步協議，日本製鐵已承諾未來美鋼董事會將由美國人主導，且3位獨立美籍董事必須獲CFIUS批准，任何與產能相關的變動，也需獲這3人多數同意方可執行。此外，公司核心經營層也須具備美國公民身份。