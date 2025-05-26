報稅月新騙術曝光！誆拿金融卡幫企業避稅獎金8萬　警方出手了

▲警方查獲許姓車手。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

詐騙手法日新月異，近期台中出現「幫避稅、收購金融卡」網路假廣告，詐團誆稱是專業替企業避稅的團隊，只要提供個人金融卡，就能賺取5至8萬元「節稅獎金」，差點讓民眾上當，警方獲報後將歹徒約出，逮獲1名許姓車手，警詢後依詐欺、洗錢等罪送辦，檢方複訊後命限制住居。

台中市第六警分局表示，近期有1名50歲郭姓男子到派出所諮詢，稱他在網路上找工作時，於臉書上看到一則「企業避稅專案」，聲稱是幫企業避稅的專業團隊，只需提供個人金融卡，就能輕鬆賺取每張5到8萬元的節稅獎金。

▲▼郭男在臉書上看到一則「企業避稅專案」，聲稱是幫企業避稅的專業團隊，只需提供個人金融卡，就能輕鬆賺取每張5到8萬元的節稅獎金。（圖／記者白珈陽翻攝）



員警聽聞後立刻識破詐團伎倆，跟郭男說「這不是節稅，是要拿人頭帳戶洗錢！」經郭男協助，警方組成專案小組，約車手面交卡片；1名許姓車手依指示騎車前往台中市西屯區國祥街附近，準備取卡時，遭到埋伏員警逮補。

許男供稱，他是依照詐團指示來拿卡，想賺外快，沒想到才剛伸手，手就被警方銬上。全案警方偵訊後依詐欺、洗錢移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後命限制住居。

警方呼籲，切勿輕信來路不明的高報酬兼職資訊，尤其是聲稱「企業避稅」、「資金代管」、「高價收購金融卡」等話術，這些多半是詐騙集團設下的陷阱。他們利用人頭帳戶進行非法金流操作，不僅讓被害人背負刑責，也助長犯罪鏈條的蔓延。如遇有可疑訊息，請撥打165反詐騙專線，或至各地派出所尋求協助。