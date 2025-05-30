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南韓大選事前投票亂象！她控訴選票「遭動手腳」　被質疑自導自演

▲▼南韓總統大選「事前投票」，民眾前往投票所。（圖／達志影像）

▲南韓總統大選「事前投票」，民眾前往投票所。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於6月3日實施第21屆總統大選，並在29、30日實施「事前投票」，至今投票率已經逼近3成。在此之際，南韓卻接連發生各種疑似舞弊事件，一名選民打開準備寄送出去的信封時，發現裡面含有一張投給共同民主黨候選人李在明的選票。南韓中選會質疑，這可能是自導自演。

根據《韓聯社》，南韓總統大選事前投票今（30）日邁入第2天，不過京畿南部警察廳卻指出，京畿道龍仁市水枝區星福洞居民中心的投票所，接獲一起令人感到匪夷所思的報案，一名年約20多歲的女性選民A某報案指出，她在準備送出去的信封內，發現一張已經蓋有選舉印章、投給李在明的選票。

該張選票被摺成一半，因此她質疑是否有選舉舞弊。

據悉，在南韓的事前投票制度中，民眾必須持可以證明身分的證件（居民登錄證、駕照）等，可以到距離自己最近的投票所投票。

▲▼在南韓總統大選事前投票中，若要進行「轄區外投票」，必須將選票放進信封中，才能投入投票匭。（圖／達志影像）

▲在南韓總統大選事前投票中，若要進行「轄區外投票」，必須將選票放進信封中，才能投入投票匭。（圖／達志影像）

不過，投票仍以選民居住地（區、市、郡）分成「轄區內投票」、「轄區外投票」。轄區內投票者只需在蓋章後，將選票投進投票匭；至於轄區外投票者，除了選票以外，還會拿到信封，在蓋完章後，必須將選票放進信封內，而信封將會在大選當天送往原居住地選區進行計票。

A某屬於「轄區外投票」。因此，她向現場督導管理人員和警方聲稱，拿到一張內含投給李在明選票的信封。之後，A某拿到新的信封，至於該張放在信封內的投給李在明的選票，則以無效票（廢票）計算。

目前南韓中央選舉管理委員會（中選會）仍在釐清真相，不過稍早已對外發表聲明，質疑是「自導自演」，認為A某的真正目的可能是要造成投票所混亂。

▲▼南韓首爾民眾排隊等候進行大選事前投票。（圖／VCG）

▲南韓首爾民眾排隊等候進行大選事前投票。（圖／VCG）

其實，自從事前投票昨（29）日開跑後，陸續發生疑似違反規定的事件，使外界質疑選舉公正性。韓媒《朝鮮日報》指出，首爾市西大門區某投票所，由於轄區外投票大排長龍，因此相關人員以空間不足為由，安排選民拿著選票在戶外等候，導致部分選民甚至拿著選票跑到外面餐廳，吃飽飯再回到投票所。

對此，國民力量嚴厲譴責南韓中選會管理疏失，並質疑選舉的公正性。國民力量總括選舉對策本部長尹在玉表示，「選民們拿著選票跑到外面的餐廳吃飯，甚至在過程中也沒有驗證身分。國民們無法縱容再度發生此事。嚴正警告，（中選會）應該扛起責任。」

南韓中選會統計指出，截至30日下午3時為止，投票率已經來到29.97%、逼近3成，在4439萬1871名選民中，已有1330萬2330人完成投票，比起2022年總統大選同一時間投票率（30.74%）還要略低0.77個百分點。

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