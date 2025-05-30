　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高規格禮遇！普丁克宮接見安倍遺孀　安倍昭惠收到花束感動落淚

▲▼日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍朝惠訪俄，在克里姆林宮獲俄國總統普丁接見。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍朝惠在克里姆林宮，獲俄國總統普丁接見。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本已故前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠，最近造訪莫斯科，並在克里姆林宮受到俄國總統普丁接見。從報導畫面可以看到，普丁親手將花束送給安倍昭惠，並提到遭槍擊身亡的安倍晉三，安倍昭惠則是感動得淚流滿面，表示期盼深化日俄兩國文化交流。會後，普丁派專車載安倍昭惠前往劇院。

根據日媒《讀賣新聞》、《朝日新聞》，安倍昭惠於當地時間29日前往莫斯科，在克里姆林宮獲得普丁親自接見，普丁感謝安倍晉三就任首相時致力發展俄日兩國關係，強調俄羅斯不會忘記安倍的「貢獻」，並提到安倍2022年遭到槍擊身亡。同時，普丁還笑著親自將粉紅色花束遞給安倍昭惠，以示歡迎。

在聽完普丁的發言後，安倍昭惠當場在鏡頭前落淚。她表示，「我沒有打算要講政治上的事情」。

▲▼日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍朝惠訪俄，在克里姆林宮獲俄國總統普丁接見。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼普丁將粉紅色花束送給安倍昭惠，並談到安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍朝惠訪俄，在克里姆林宮獲俄國總統普丁接見。（圖／達志影像／美聯社）

安倍昭惠回憶，普丁曾於2016年12月拜訪安倍的家鄉山口縣，她表示，「對於日本而言，俄羅斯是重要的鄰國，因此期盼未來日本與俄羅斯能夠延續文化上的交流。」

不過，由於俄羅斯2022年發起「特殊軍事行動」、派兵侵略烏克蘭，便遭到包括日本、美國、歐洲在內的國家制裁，因此普丁在聽完安倍昭惠的談話以後便表示，「現在狀況不同以往，因此目前不打算針對該點談論。」

據悉，安倍晉三就任首相期間，一共與普丁進行27次會談，其中針對北方領土問題（南千島群島爭議）與俄方進行交涉，並朝向簽署日俄和平條約努力，兩人最後一次會談是2019年9月。之後，安倍於2022年7月遭暗殺身亡，而由於俄羅斯因侵略烏克蘭受國際制裁，因此普丁該年9月並未出席安倍的國葬。

▲▼日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍朝惠訪俄，在克里姆林宮獲俄國總統普丁接見。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍昭惠期盼，未來日俄關係和交流能持續發展。（圖／達志影像／美聯社）

普丁也向安倍昭惠強調，安倍晉三和前外務大臣安倍晉太郎（安倍晉三之父）曾致力於發展和舊蘇聯、俄羅斯之間的外交關係。

《朝日新聞》記者服部倫卓分析，安倍昭惠此次訪俄行程，普丁罕見以高規格禮遇，並款待其觀賞芭蕾舞劇，很有可能是考量到俄羅斯在受到美國、歐洲嚴厲經濟制裁的狀況下，能夠藉此拉近與日本之間的關係。

《日本放送協會》指出，普丁邀請安倍昭惠前往莫斯科大劇院觀賞芭蕾舞劇「小駝背馬」（The Little Humpbacked Horse），並派出專用豪華座車Aurus接送，直到當地晚間10時以後，安倍昭惠才走出建築物的側門，搭乘該輛專車離開，由於現場警備森嚴，因此日媒記者無法採訪安倍昭惠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 9922 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美日超過20隊競逐徐若熙　球評分析動向「夢想與現實」
55刀砍爆頭顱！他當場喪命　兇手逃死
小S大女兒出國1年「外型變了」！低胸背心包不住上圍
簽名潦草？南投選委會剔除連署書惹議　中選會調查6月2日出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

又一省緊急狀態！加拿大野火93處失控燃燒　驚人空拍照曝光

快訊／真子公主生了！　日本宮內廳證實：皇室第一位外孫

川普「經濟三腳凳」被法院斷一腿　CNN：關稅政策陷打地鼠困局

路透：川普將擴大軍售台灣！　喊話台灣在野黨「別擋國防預算」

高規格禮遇！普丁克宮接見安倍遺孀　安倍昭惠收到花束感動落淚

蹲馬桶GG突被巨蟒咬！　泰男頂「爆血下體」對戰3.3m大蟒蛇

牙齒為何敏感？可追溯至4億年前遠古魚　演化最初目的曝光

1小時賺30萬！美國女靠「包水餃」致富　祕訣大公開

美8歲男童頭痛「隔天突病逝」！染致命細菌　MRI曝：入侵整片大腦

輝達設上海辦公室！美參議員關切致函黃仁勳　輝達回應了

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

【我來了醫生！】惡霸犬興奮衝診療台 尾巴狂搖XD

【疲勞釀死劫】61歲婦載孫失控暴衝！ 91歲嬤被噴進騎樓無辜喪命

家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？

Karina口誤「aespa⭢欸斯剖」 Winter救場失敗...狂笑場

家寧最新回應！　「自始至終都是Andy一人親手操作」

又一省緊急狀態！加拿大野火93處失控燃燒　驚人空拍照曝光

快訊／真子公主生了！　日本宮內廳證實：皇室第一位外孫

川普「經濟三腳凳」被法院斷一腿　CNN：關稅政策陷打地鼠困局

路透：川普將擴大軍售台灣！　喊話台灣在野黨「別擋國防預算」

高規格禮遇！普丁克宮接見安倍遺孀　安倍昭惠收到花束感動落淚

蹲馬桶GG突被巨蟒咬！　泰男頂「爆血下體」對戰3.3m大蟒蛇

牙齒為何敏感？可追溯至4億年前遠古魚　演化最初目的曝光

1小時賺30萬！美國女靠「包水餃」致富　祕訣大公開

美8歲男童頭痛「隔天突病逝」！染致命細菌　MRI曝：入侵整片大腦

輝達設上海辦公室！美參議員關切致函黃仁勳　輝達回應了

科技公司CEO預警：50%白領新人恐遭淘汰　學會與AI共事成關鍵能力

行政院通令各級機關、地方政府　禁軍公教持有大陸居住證

已婚消防助理員涉性侵2女！「闖紅燈」偷拍不雅片　判決結果出爐

藝人亮哲爸爸是前射箭國手　陳志洋風雨中出賽世壯運

八點檔女星剪女兒睫毛！她嚇醒「大哭送急診」 醫生一問真相嘆氣

「小換大」族群出籠　台南總價1800萬起換屋宅正夯

又一省緊急狀態！加拿大野火93處失控燃燒　驚人空拍照曝光

55刀爆頭砍死麻吉！只因「賺得多」被拱請客　兇煞判無期再續押

做賊喊抓賊！2監委被爆「曾彈劾濫用公務車」　藍轟：雙標令人厭惡

蔡依林MV預告 「超兇上圍炸出」開到肚臍　家寧男閨蜜嗨喊：Mommy

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

國際熱門新聞

即／連環野火　加拿大宣布緊急狀態

川普對等關稅二度敗訴！　法官：總統無單方面徵稅權

她「深V畢業裝」驚動校長　影片吸480萬觀看

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

喊卡不到一天！　川普對等關稅暫允繼續徵收

白宮：美國需要水電工，而不是哈佛LGBTQ碩士

即／真子公主生了！　日本宮內廳證實

台男在韓又遭逮　偷拍國情院！疑是親中間諜

即／馬斯克請辭DOGE　川普白宮辦送別記者會！

搭Uber被下藥　「370萬虛擬幣」遭洗劫

打臉川普　美法院阻止哈佛招收外籍學生禁令

1小時賺30萬　女靠「包水餃」致富

洛杉磯8歲神童！　智商159堪比愛因斯坦

輝達帶頭美股收高！　對等關稅暫允徵收埋變數

更多熱門

相關新聞

台男在韓又遭逮　偷拍國情院！疑是親中間諜

台男在韓又遭逮　偷拍國情院！疑是親中間諜

又傳出一名來自台灣的30多歲男性，涉嫌在南韓最高情報機構「國家情報院」徘徊，甚至在正門前用手機試圖偷拍國情院內部，在民眾報案後遭當地警方逮捕。

颱風季來了！專家示警8到10月「轉向型颱風」　台灣也要當心

颱風季來了！專家示警8到10月「轉向型颱風」　台灣也要當心

日相石破茂通話川普　呼籲「投資創造雙贏」

日相石破茂通話川普　呼籲「投資創造雙贏」

超猛巨乳！網美包緊緊更誘人　百萬人朝聖

超猛巨乳！網美包緊緊更誘人　百萬人朝聖

日88歲老翁被「求刑25年」！1天內犯下多罪

日88歲老翁被「求刑25年」！1天內犯下多罪

關鍵字：

日韓要聞日本安倍昭惠普丁安倍晉三

讀者迴響

熱門新聞

家寧被爆「海邊上空親密照」！

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

即／連環野火　加拿大宣布緊急狀態

周杰倫公開找房子！

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人

NanaQ曬「與2男睡同房」照挺家寧

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

川普對等關稅二度敗訴！　法官：總統無單方面徵稅權

青鳥男神翻車？網PO「義烏台商陳思翰」打臉

咖啡寄杯下殺、霜淇淋買1送1！超商端午優惠懶人包

孫生「可以跟我要影片」被拘提50萬交保　

呂秋遠打破沉默！第一視角還原戀情始末

謝和弦開嗆家寧「噓你媽」引圍觀

她「深V畢業裝」驚動校長　影片吸480萬觀看

即／麻吉同遊澎湖酒後開打　27歲男重傷不治

更多

最夯影音

更多

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面