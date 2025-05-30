高規格禮遇！普丁克宮接見安倍遺孀　安倍昭惠收到花束感動落淚

▲安倍朝惠在克里姆林宮，獲俄國總統普丁接見。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本已故前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠，最近造訪莫斯科，並在克里姆林宮受到俄國總統普丁接見。從報導畫面可以看到，普丁親手將花束送給安倍昭惠，並提到遭槍擊身亡的安倍晉三，安倍昭惠則是感動得淚流滿面，表示期盼深化日俄兩國文化交流。會後，普丁派專車載安倍昭惠前往劇院。

根據日媒《讀賣新聞》、《朝日新聞》，安倍昭惠於當地時間29日前往莫斯科，在克里姆林宮獲得普丁親自接見，普丁感謝安倍晉三就任首相時致力發展俄日兩國關係，強調俄羅斯不會忘記安倍的「貢獻」，並提到安倍2022年遭到槍擊身亡。同時，普丁還笑著親自將粉紅色花束遞給安倍昭惠，以示歡迎。

在聽完普丁的發言後，安倍昭惠當場在鏡頭前落淚。她表示，「我沒有打算要講政治上的事情」。

▲▼普丁將粉紅色花束送給安倍昭惠，並談到安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

安倍昭惠回憶，普丁曾於2016年12月拜訪安倍的家鄉山口縣，她表示，「對於日本而言，俄羅斯是重要的鄰國，因此期盼未來日本與俄羅斯能夠延續文化上的交流。」

不過，由於俄羅斯2022年發起「特殊軍事行動」、派兵侵略烏克蘭，便遭到包括日本、美國、歐洲在內的國家制裁，因此普丁在聽完安倍昭惠的談話以後便表示，「現在狀況不同以往，因此目前不打算針對該點談論。」

據悉，安倍晉三就任首相期間，一共與普丁進行27次會談，其中針對北方領土問題（南千島群島爭議）與俄方進行交涉，並朝向簽署日俄和平條約努力，兩人最後一次會談是2019年9月。之後，安倍於2022年7月遭暗殺身亡，而由於俄羅斯因侵略烏克蘭受國際制裁，因此普丁該年9月並未出席安倍的國葬。

▲安倍昭惠期盼，未來日俄關係和交流能持續發展。（圖／達志影像／美聯社）

普丁也向安倍昭惠強調，安倍晉三和前外務大臣安倍晉太郎（安倍晉三之父）曾致力於發展和舊蘇聯、俄羅斯之間的外交關係。

《朝日新聞》記者服部倫卓分析，安倍昭惠此次訪俄行程，普丁罕見以高規格禮遇，並款待其觀賞芭蕾舞劇，很有可能是考量到俄羅斯在受到美國、歐洲嚴厲經濟制裁的狀況下，能夠藉此拉近與日本之間的關係。

《日本放送協會》指出，普丁邀請安倍昭惠前往莫斯科大劇院觀賞芭蕾舞劇「小駝背馬」（The Little Humpbacked Horse），並派出專用豪華座車Aurus接送，直到當地晚間10時以後，安倍昭惠才走出建築物的側門，搭乘該輛專車離開，由於現場警備森嚴，因此日媒記者無法採訪安倍昭惠。