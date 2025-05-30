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《和平金門島》躍上世界舞台！多年國小巨幅畫作赴日參展傳遞和平

▲▼從砲火畫出世界的和平之島 多年國小《和平金門島》巨幅壁畫日本參展。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門多年國小《和平金門島》巨幅壁畫日本參展。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

在這座曾被砲火轟炸過的島嶼，如今孩子們用畫筆蓋下一份世代傳承的和平約定。金門縣金湖鎮多年國小五年級學生花了整整三個月，合力完成名為《和平金門島》的巨幅壁畫，不只畫下記憶與想像，也將代表台灣前往日本長崎，參加國際兒童和平畫展「平和の祈り キッズゲルニカ in ながさき」，讓來自金門的聲音跨越海洋，向世界傳遞和平。

從碉堡記憶，到孩子手中的和平畫筆

這件作品的靈感，來自於五年級社會課「日治時期與戰爭記憶」單元。學生們從二戰歷史、長崎原爆事件談起，一步步走入金門的軍事遺址——碉堡、鬼條砦、反空降樁……也走進家裡、社區，訪談阿公阿嬤、老師長輩，聽那一段段關於戰爭的真實故事。

他們不是只是「聽」，而是把聽來的故事畫出來。這是一堂從歷史傷痕出發的課，卻以一幅畫，完成了向未來的呼喚。

▲▼從砲火畫出世界的和平之島 多年國小《和平金門島》巨幅壁畫日本參展。（圖／記者林名揚翻攝）

孩子們畫的，不只是島嶼

這幅名為《和平金門島》的壁畫，高3.5公尺、寬7.8公尺，畫面中央是一座明亮的橘色島嶼，象徵金門從烽火中重生。島嶼周圍盤旋著17道彩色線條，分別對應聯合國的永續發展目標（SDGs），孩子們用圖像對教育、平等、永續與和平提出自己的解答。

畫面中，融入西班牙畫家胡安・米羅的抽象風格：黑灰色的鬼條砦代表戰爭陰影、紅紫色的龍舌蘭暗藏危機、交錯的藍黃紅戰鬥機描繪出他們對戰爭的不安與恐懼。

但更令人動容的，是那群用橘與白組成的愛心鴿子——牠們飛在戰爭之上，也飛過了陰霾，帶來幸福與希望。畫面裡還藏著潛水艇、帆船、球，象徵自由與探索，還有金門守護神風獅爺的身影，提醒我們：這塊土地曾經歷過什麼。

畫布上的教改：孩子的情緒、合作與信念

這幅畫不只是畫，它背後是一堂結合歷史、美感與社會情緒學習（SEL）的跨領域課程。孩子們不只是畫畫，還在討論、合作與創作中學會傾聽與理解，學會怎麼說出自己的想法、感受別人的感受。

畫的最後，他們把象徵承諾的黑色手印，一枚枚蓋在畫布底部的綠色區塊上。每一隻手印，都是一個孩子對未來的保證。

多年國小校長張志猛說：「孩子們用一筆筆顏色、每一隻手掌，寫下對世界的回答。這堂課讓我們知道，藝術可以溫柔地說出沉重的故事。」

▲▼從砲火畫出世界的和平之島 多年國小《和平金門島》巨幅壁畫日本參展。（圖／記者林名揚翻攝）

讓和平，從孩子開始走出去

《和平金門島》目前已在校內展出，即將啟程前往長崎，與世界各地的兒童畫作一同參加畫展。活動使用與畢卡索《格爾尼卡》相同尺寸的畫布（3.5公尺×7.8公尺），希望用「地球為畫布」的理念，共同畫出一幅沒有戰爭的未來。

金門縣副縣長李文良在觀展後感動地說：「這幅畫證明了孩子可以用最單純的筆觸、最真誠的情感，畫出和平，也畫出希望。」

教育處長孫麗琪則說：「這不只是他們畫的島，而是他們寫給世界的一封回信。」

這群來自金門的孩子用行動告訴我們——和平，真的可以從一張畫、一隻手、一座島開始，一筆一筆，慢慢開花。

▲▼從砲火畫出世界的和平之島 多年國小《和平金門島》巨幅壁畫日本參展。（圖／記者林名揚翻攝）

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