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金門確診新冠1死1重症！6月中下旬恐達高峰　衛生局籲接種疫苗

▲▼金門今年新冠併發重症個案計2例，1死1治療中。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門衛生局呼籲民眾要打疫苗。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

國內新冠疫情持續升溫，疫情預計在6月中下旬達到高峰。今年全國新冠併發重症均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例9成以上均未接種新冠JN.1疫苗；金門縣今年截至5月28日止，衛生局接獲通報新冠併發重症個案計2例，皆為未接種新冠疫苗且年齡皆在60歲以上，1例死亡，另1例尚在治療中。衛生局呼籲，今年尚未接種新冠JN.1疫苗的鄉親，應儘速至本縣新冠疫苗合約院所進行接種。另出現疑似新冠不適症狀，有快篩需求之鄉親，可至地區藥局購買使用。

衛生局表示，這次感染新冠病毒後症狀像感冒、腸胃炎，相關疑似新冠之症狀有別於過去常見之發燒、乾咳、倦怠，呼吸急促之樣態，而出現以肌肉痛、頭痛、喉嚨痛、腹瀉等不適為主要症狀。

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▲▼金門今年新冠併發重症個案計2例，1死1治療中。（圖／記者林名揚翻攝）

衛生局提醒，若出現疑似新冠不適症狀，可在家先行使用家用快篩試劑自我檢測，早期發現異狀，及早就醫診治。金門縣目前配合販售快篩試劑之藥局有大賀、大森及伯玉3家藥局，因數量有限，售完需等進貨期程，請要購買的鄉親先電話確認。另針對65歲以上長者及有重症風險因子等高風險族群，倘快篩陽性，更應及早前往醫療院所就醫診治，由醫師評估開立公費COVID-19抗病毒藥物使用，以避免新冠重症之發生。

▲▼金門今年新冠併發重症個案計2例，1死1治療中。（圖／記者林名揚翻攝）

衛生局建議，年齡滿6個月以上鄉親應踴躍接種1劑新冠JN.1疫苗；另針對65歲以上長者、55至64歲原住民及滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下者等3類高風險對象則可接種2劑新冠JN.1疫苗(2劑疫苗接種應間隔6個月)。金門縣提供新冠JN.1疫苗接種之院所有衛生福利部金門醫院、金湖鎮衛生所、金城鎮衛生所、金沙鎮衛生所、金寧鄉衛生所、吾家診所、禾心診所、傅仰賢診所及陳水湖診所。金門縣疫苗供應無虞，每周中央皆會依地方需求提供所需疫苗數量，並適時做緊急配送服務，請符合資格之鄉親踴躍接種。

▲▼金門今年新冠併發重症個案計2例，1死1治療中。（圖／記者林名揚翻攝）

衛生局再次呼籲，近期各類聚集(聚會)活動多，加上開放小三通，人流交錯頻繁，提醒民眾，出入人多的場域應佩戴口罩，做好個人衛生、勤洗手，並鼓勵接種新冠JN.1疫苗，以提升自我免疫保護力。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，應即時就醫、在家休息，保護自己與他人。

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