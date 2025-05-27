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金城國中18禁考題老師是長年累犯　「臭娘炮」、「老衲的大X」也入題

▲金城國中翁姓教師因段考命題涉大量不雅字眼遭炎上，如今又被起底曾參與統戰節目錄製。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／中國福建）

▲翁姓教師因段考命題涉大量不雅字眼，又被起底曾參與統戰節目。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／中國福建）

記者杜冠霖／台北報導

金門縣金城國中日前考題出現「精液豆漿、綠茶婊、捅屁眼」等不雅字眼，引發社會輿論。校方召開教師考核會議後，將該名翁姓教師暫時停聘六個月，靜待後續調查結果。而綠委陳培瑜調閱翁姓教師近五年的出題就出現「臭娘炮、死玻璃」、「嚐嚐老衲的大屌」。陳培瑜直言，該教師是累犯，近五年來，該校的其他教師都毫無疑問？也沒有審題機制？為什麼讓這樣的考題一直在學校裡面？

一名翁姓績優導師，日前為金城國中九年級段考出題，未料考題內容竟包含「綠茶婊」、「精液豆漿」、「捅他屁眼」、等字眼，更影射聯電創辦人曹興誠外遇、網紅四叉貓性向等，考題曝光後遭輿論撻伐。而陳培瑜調閱歷屆考題，發現該名教師已是累犯，過去出題就出現「臭娘炮、死玻璃」、「嚐嚐老衲的大屌」、影射前民眾黨主席柯文哲、新北市長侯友宜「阿北跟侯侯剛交往一個禮拜」等。

▲▼金門縣金城國中考題案，翁姓教師出題不適當內容。（圖／翻攝自Facebook／陳培瑜）

▲▼金門縣金城國中考題案，翁姓教師出題不適當內容。（圖／翻攝自Facebook／陳培瑜）

▲▼金門縣金城國中考題案，翁姓教師出題不適當內容。（圖／翻攝自Facebook／陳培瑜）

▲▼金門縣金城國中考題案，翁姓教師出題不適當內容。（圖／翻攝自Facebook／陳培瑜）

▲▼金門縣金城國中考題案，翁姓教師出題不適當內容。（圖／翻攝自Facebook／陳培瑜）

▲▼金門縣金城國中考題案，翁姓教師出題不適當內容。（圖／翻攝自Facebook／陳培瑜）

綠委陳培瑜表示，翁姓教師從109年學年開始就已經是滿滿的不適當內容！若再往前追近十年？因此這絕對不是他的一次性犯錯，根本是累犯，近五年來，該校的其他教師都毫無疑問？也沒有審題機制？為什麼讓這樣的考題一直在學校裡面？

陳培瑜直言，翁姓教師還是「十年優秀教師」，很好奇優良教師的提名及審核程序到底是什麼？後續理應收回？如此不適任的教師，又是如何影響多年來的學生？校內有無其他性平事件是與此不當教育內容有關？

目前校內教評會做出「停聘六個月」的暫時處分，陳培瑜表示，後續還有性平會的調查，我們先靜待專業委員的調查結果。除了針對不適當教師的處置，也要請教育部要針對優良性平教師給予鼓勵，照片只是隨機存取，但看完所有的考題真的太可怕。

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