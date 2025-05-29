豐原太平洋百貨「金門展」開跑！限量好禮大放送、滿額抽5星住宿

▲「金門物產展」在豐原太平洋百貨登場。（圖／豐原太平洋百貨提供；以下同）

消費中心／綜合報導

超人氣「金門物產展」5/29（四）在豐原太平洋百貨熱鬧登場，由欣欣幼兒園的小朋友組成超萌「小小兵儀隊」帶來活力四射又逗趣可愛的表演，為活動揭開序幕。現場更祭出限量100份「金門好禮」，吸引眾多民眾一早就排隊等候入館，氣氛相當熱絡。

▲限量100份「金門好禮」，吸引眾多民眾一早就排隊等候入館。

本次「金門物產展」網羅多款金門在地必買特色商品，讓顧客不用出國也能一站購足。包含：

【金門酒廠】推出多款精選高粱酒，包括2025年限定版本，濃烈香醇、享譽國際，搭配限定包裝，極具收藏價值。

【香Q貢糖】口味獨特、香甜不膩，是送禮大方又得體的經典伴手禮。

【金門手工麵線】搭配職人手作拌麵醬，展現純正在地風味，深受老饕青睞。

【金門牛肉乾】濕潤不乾澀、嚼感十足，是旅途中最佳隨手點心。

【金門一條根】系列產品，療癒身心、舒筋活絡、實用度破表，是長輩與上班族的最愛。

▲金門展商品祭出超限時組合，消費滿額再抽5星飯店住宿券。

展期自5/29至6/10，凡於金門展區單日消費滿500元即贈電子摸彩券1張，滿1,000元送2張，以此類推。活動結束後將抽出3位幸運得主，送出市價11,880元的「金湖飯店」精緻湖景房住宿券，讓民眾有機會親赴金門、體驗五星級海島假期。

此外，豐原太平洋百貨更加碼推出「好事成雙」優惠回饋：卡友全館(部份除外)當日單筆滿2,000元即享吉利卡點數兩倍送。

而活動首四日（5/29-6/1），除物產展商品祭出限時組合外，全館消費累計滿1,000元，還可獲得「金好康卡友禮」一份。卡友再享單筆滿3,000元贈「Snapware康寧」耐熱玻璃對杯，以及韓國巨星孫藝珍唯一推薦的「m2美度」超能膠原飲50ml兩盒，數量有限，兌完為止。