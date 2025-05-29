　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸國台辦最新人事異動！　仇開明免職由趙世通接任副主任

▲▼ 大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，今（21）日由中央台辦副主任陳元豐介紹黨對台工作和兩岸關係發展情況。由中央台辦副主任陳元豐、宣傳局局長馬曉光、研究局局長仇開明、宣傳局副局長朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國務院宣布任免國家工作人員名單，免去大陸國台辦副主任仇開明的職務。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

根據大陸人社部網站今（29）日最新消息，大陸國務院任免國家工作人員，免去大陸國台辦副主任仇開明的職務，任命趙世通為國台辦副主任，國台辦官方網站稍早也正式更換最新人事案資料。

資料顯示，仇開明為漢族，生於1964年10月，今年59歲，學歷為研究生，法學博士，2023年11月接任中共中央台灣工作辦公室副主任一職。曾任海峽兩岸關係研究中心主任、中央台辦研究局局長等職。

仇開明為法學博士，進入對台系統後，長期研究涉台議題超過25年時間，分管兩岸交流事務，以及研擬對台工作方針政策。2021年11月16日，中央台辦為對台工作超過25年同仁頒發榮譽紀念章，仇開明是其中一名獲得者，並且發表感言。由此可看出，仇開明涉台工作十分資深，過去25年來深入研究對台相關事務。

▲▼ 王滬寧會見洪秀柱 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國務院最新公布任免公告，趙世通為國台辦副主任（右二）。（圖／記者任以芳攝）

根據大陸人社部網站今29日最新消息，大陸國務院任免國家工作人員名單，正式宣佈免去大陸國台辦副主任仇開明的職務，任命趙世通為國台辦副主任。

早在本月27日下午，大陸國台辦主任宋濤會見國民黨前主席洪秀柱一行人，趙世通已經公開亮相。根據資料顯示，趙世通生於1971年，現年54歲，曾長期在中共中央對外聯絡部工作，歷任副處長、處長、二局局長助理兼日本處處長、二局副局長、二局局長等職務。

2009年12月至2010年12月，趙世通掛職任河南省衛輝市委常委、副市長；2023年6月，任中共中央對外聯絡部部長助理兼二局局長；2025年5月，趙世通升任國台辦副主任。

稍早國台辦已經更新人事異動，官網至今仍維持「一正三副」格局，國台辦主任為宋濤，三位國台辦副主任為潘賢常、吳璽與趙世通，若以過去國台辦「一正四副」編制格局，尚有一人待補。

▲大陸國台辦官網已更新人事，維持「一正三副」格局。（圖／翻攝大陸國台辦官網）

▲▼ 國台辦新人事，一正三副格局（2025.5.29），仇開明免職、趙世通接任副主任 。（圖／翻攝大陸國台辦官網）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣薪資天花板曝光！機師「月薪32萬」居冠
劉若英編導新戲爆抄襲！Netflix發聲了
父逼女兒幫打手槍！　瞎扯「偉大的克制」
李東健罕見回應緋聞！與小16歲女星「不能直接說明」
5寶爸侵犯妹子！他裝人格分裂...表妹打臉大爆料
快訊／涉幽靈連署！北檢約談「罷吳四騎士」等6人均請回
快訊／威力彩7.8億獎號出爐　中了秒辭職
快訊／「紅爆水彈」南台灣雨不停！8縣市大雨特報夜襲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸國台辦最新人事異動！　仇開明免職由趙世通接任副主任

陸國防部：美方不要總是為自己臆想「強大的敵人」

陸國防部又痛批「台獨」沒好下場　解放軍「時刻準備著」戰鬥姿態

王令麟首度出席媒體人高峰會：黃仁勳說得對！大陸AI與美差距小

美法院裁定川普「解放日關稅」越權　陸外交部酸：終不得人心

共享單車被塞「情趣用品」！她「邊騎邊震」嚇壞...急扔掉

陸委會：網路統戰無法可管　只能溯源分析

火光劃過黑夜！廣東出現「火流星」　目擊者：恍如白晝還有巨響

陸委會：館長在中國「會受禮遇」　對岸顯然「有安排」

山東又發生「爆炸」…疑ATM惹禍！　建築物遭火舌黑煙吞噬

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

陸國台辦最新人事異動！　仇開明免職由趙世通接任副主任

陸國防部：美方不要總是為自己臆想「強大的敵人」

陸國防部又痛批「台獨」沒好下場　解放軍「時刻準備著」戰鬥姿態

王令麟首度出席媒體人高峰會：黃仁勳說得對！大陸AI與美差距小

美法院裁定川普「解放日關稅」越權　陸外交部酸：終不得人心

共享單車被塞「情趣用品」！她「邊騎邊震」嚇壞...急扔掉

陸委會：網路統戰無法可管　只能溯源分析

火光劃過黑夜！廣東出現「火流星」　目擊者：恍如白晝還有巨響

陸委會：館長在中國「會受禮遇」　對岸顯然「有安排」

山東又發生「爆炸」…疑ATM惹禍！　建築物遭火舌黑煙吞噬

青鳥男神翻車？網PO「義烏台商陳思翰」打臉：八炯神隱

莎拉潔西卡派克承認　《慾望城市》凱莉跟大人物的關係有毒

我國獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為豬瘟非疫國，成為亞洲唯一豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟三大豬病非疫國

台灣薪資天花板曝光！機師「月薪32萬」居冠　3類工作未過3萬

澎恰恰悼《夜總會》前監製　共事10年揭他真實面：在我困苦時相挺

「台灣飛人」世壯運男籃飲恨奪銀　陳信安：不能不服老

謝盈萱新戲爆抄襲！《忘了我記得》劇情撞超夯美劇　Netflix發聲了

古天樂頸部受傷三年「痛到無法入睡」　心酸吐：嚴重到要吃嗎啡藥

新北六水治理見成效！宋德仁領軍整治河川　打造水環境新典範

快訊／涉幽靈連署！北檢約談「罷吳四騎士」等6人均請回

【第9飛失敗！】星艦翻轉解體… SpaceX還扛得住嗎？

大陸熱門新聞

黃安因宣揚武統被取消國籍？　陸委會發聲嚴正說明！

中國狗王「下司犬」統治狗群紅到國外

陸學者曝大陸找到「統一密碼」！　稱共軍這方面「贏得徹底」

共享單車被塞「情趣用品」！她「邊騎邊震」嚇壞

陸「上億豪宅」被一夜推平 官方曝最初處置「沒收」但對方不配合

點菸釀火！27歲陸美妝網紅遭「毀容式燒傷」

景區徵「陽光帥氣大男孩」　月薪12萬不求學歷

陸委會：館長在中國「會受禮遇」

小紅書是統戰工具？陸委會：一直高度懷疑

協助偵破網攻　陸資安廠360上央視嗆：台灣駭客「能力屬三流」

「防曬乳」放1年還有保護力嗎？陸專家曝方法

如白晝！廣東出現「火流星」伴隨巨響

安徽17年前被盜「石獅」現身江蘇私人博物館 民眾指認：我從小爬到大

只要遵紀守法！國台辦歡迎館長赴陸

更多熱門

相關新聞

即／「幽靈連署」延燒！北檢傳喚「罷吳四騎士」釐清疑點

即／「幽靈連署」延燒！北檢傳喚「罷吳四騎士」釐清疑點

檢調偵辦民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案，近日提訊在押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，並傳喚多名黨工及志工。部分涉案人已坦承協助抄寫連署書。專案小組分析，部分個資疑似來自市議員張斯綱4年前發起的罷瑤連署。台北地檢署29日約談張斯綱，並諭知請回後，今（29）日下午再傳喚「罷吳四騎士」成員滿志剛、劉思呤、劉女丈夫林叡及賴苡任等人，釐清罷免案連署造假疑雲，部分人已抵達北檢接受檢方偵訊。

軍演前的寧靜？昨無共機擾台　中共發射火箭經台灣中部高度大氣層外

軍演前的寧靜？昨無共機擾台　中共發射火箭經台灣中部高度大氣層外

國台辦挺歐陽娜娜「是家人」　陸委會回應

國台辦挺歐陽娜娜「是家人」　陸委會回應

中共稱遭台灣駭客攻擊　綠曝實際數據：作賊喊捉賊、打人喊救人

中共稱遭台灣駭客攻擊　綠曝實際數據：作賊喊捉賊、打人喊救人

東北女婿「請不要講台語」遭出征 國台辦：本是同根生，相煎何太急

東北女婿「請不要講台語」遭出征 國台辦：本是同根生，相煎何太急

關鍵字：

政治人事異動中共大陸國台辦

讀者迴響

熱門新聞

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

快訊／親哥遭爆料「偷拍性愛片還外流」　BLACKPINK成員Jisoo緊急岀面發聲

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

張政禹車禍　球團聲明配合調查

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面