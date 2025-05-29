陸國台辦最新人事異動！　仇開明免職由趙世通接任副主任

▲大陸國務院宣布任免國家工作人員名單，免去大陸國台辦副主任仇開明的職務。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

根據大陸人社部網站今（29）日最新消息，大陸國務院任免國家工作人員，免去大陸國台辦副主任仇開明的職務，任命趙世通為國台辦副主任，國台辦官方網站稍早也正式更換最新人事案資料。

資料顯示，仇開明為漢族，生於1964年10月，今年59歲，學歷為研究生，法學博士，2023年11月接任中共中央台灣工作辦公室副主任一職。曾任海峽兩岸關係研究中心主任、中央台辦研究局局長等職。

仇開明為法學博士，進入對台系統後，長期研究涉台議題超過25年時間，分管兩岸交流事務，以及研擬對台工作方針政策。2021年11月16日，中央台辦為對台工作超過25年同仁頒發榮譽紀念章，仇開明是其中一名獲得者，並且發表感言。由此可看出，仇開明涉台工作十分資深，過去25年來深入研究對台相關事務。

▲大陸國務院最新公布任免公告，趙世通為國台辦副主任（右二）。（圖／記者任以芳攝）

根據大陸人社部網站今29日最新消息，大陸國務院任免國家工作人員名單，正式宣佈免去大陸國台辦副主任仇開明的職務，任命趙世通為國台辦副主任。

早在本月27日下午，大陸國台辦主任宋濤會見國民黨前主席洪秀柱一行人，趙世通已經公開亮相。根據資料顯示，趙世通生於1971年，現年54歲，曾長期在中共中央對外聯絡部工作，歷任副處長、處長、二局局長助理兼日本處處長、二局副局長、二局局長等職務。

2009年12月至2010年12月，趙世通掛職任河南省衛輝市委常委、副市長；2023年6月，任中共中央對外聯絡部部長助理兼二局局長；2025年5月，趙世通升任國台辦副主任。

稍早國台辦已經更新人事異動，官網至今仍維持「一正三副」格局，國台辦主任為宋濤，三位國台辦副主任為潘賢常、吳璽與趙世通，若以過去國台辦「一正四副」編制格局，尚有一人待補。

▲大陸國台辦官網已更新人事，維持「一正三副」格局。（圖／翻攝大陸國台辦官網）